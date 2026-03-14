حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن بلاده سترد على أي هجوم يستهدف منشآت الطاقة الإيرانية.

وقال عراقجي إن إيران سترد في حال تعرض منشآتها للطاقة لأي استهداف، مشيرًا إلى أن قوات بلاده ستستهدف منشآت الشركات الأمريكية في المنطقة أو الشركات التي تمتلك الولايات المتحدة حصصًا فيها.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن بلاده سترد بالتأكيد على هذه الهجمات، مضيفًا أن إيران ستتصرف في الوقت نفسه بحذر لتجنب استهداف المناطق المكتظة بالسكان.

