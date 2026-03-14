أعلنت استخبارات الحرس الثوري في محافظة طهران عن "تحديد واعتقال 25 من العناصر الرئيسية والمرتبطين بجماعات إرهابية ومناهضة للأمن، وذلك في إطار عمليات استخبارية وميدانية في عدد من مدن المحافظة".

وأوضحت استخبارات الحرس الثوري، في بيان، السبت 14 آذار/مارس 2026، أنّ "هذه العملية نُفّذت ضمن أعمال الرصد الاستخباري والمتابعة الميدانية التي قامت بها الأجهزة الأمنية، حيث جرى اعتقال المتهمين بعد تحديد هوياتهم في عمليات عدّة متزامنة".

وأكدت أنّ "الحرس الثوري، استنادًا إلى مسؤولياته القانونية والشرعية، سيتعامل بحزم مع أيّ نشاط إجرامي يهدّد الأمن العام، ولن يسمح لأيّ فرد أو جماعة بزعزعة أمن البلاد".

