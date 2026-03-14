أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، السبت 14 آذار/مارس 2026، عن "تنفيذ الموجة الـ50 من عملية "الوعد الصادق 4" بالرمز المبارك "يا زهراء سلام الله عليها"، إهداءً إلى الشهيدين الكبيرين اللواء الحاج علي شادماني واللواء الحاج حسين همداني".

وأوضحت العلاقات العامة للحرس الثوري، في بيان، أنّ "الموجة 50 استهدفت قواعد الجيش الأميركي في الظفرة، الفجيرة، الجفير، الأسطول البحري الخامس، علي السالم، الأزرق، إضافة إلى رادارات الإنذار المبكر المنتشرة في المنطقة التي كانت تؤدّي دور الحماية للكيان الصهيوني، وذلك بواسطة الطائرات المُسيَّرة الانتحارية والدقيقة التابعة للقوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإسلامي".

ودعا البيان سكان المنطقة إلى "الابتعاد عن أماكن اختباء الجنود الأميركيين حفاظًا على سلامتهم".

بدوره، أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي، التابع للحرس الثوري، عن أنّ "الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت خلال الساعات الماضية ثلاثة طائرات مُسيَّرة "إسرائيلية"، هي: طائرة "أوربيتر-4" في تبريز، "طائرتا "هيرمس" في أنديمشك وطهران".

وأشار المقر، في بيان، السبت، إلى أنّه "منذ بداية الحرب تم إسقاط 114 طائرة مُسيَّرة متنوِّعة من طرازات استطلاعية وهجومية وقتالية على يد المدافعين عن أجواء إيران".

وذكَر أنّ "الموجة الـ47 من عملية "الوعد الصادق 4" نُفِّذت بشعار "يا رسول الله (ص)"، واستهدفت مواقع في الأراضي المحتلة، منها صحراء النقب، بئر السبع، قاعدة "نيفاتيم"، إضافة إلى مخابئ الانفصاليين من جماعة "كوملة" وقاعدة القوات الأميركية في العديد، باستخدام صواريخ تعمل بالوقود الصلب والسائل".

وقال: "نُفّذت، فجر اليوم، الموجة الـ48 من عملية "الوعد الصادق 4" بشعار "يا قمر بني هاشم (ع)" بالتزامن مع حزب الله، واستهدفت مواقع في شمال الأراضي المحتلة والجليل والجولان وحيفا، إضافة إلى قواعد عسكرية أميركية في المنطقة، باستخدام صواريخ "خيبر شكن" التي تعمل بالوقود الصلب وصواريخ "قدر" التي تعمل بالوقود السائل، إلى جانب طائرات مُسيَّرة انتحارية".

أضاف: "في الموجة الـ49 من العملية، استهدفت الوحدات الصاروخية والطائرات المُسيَّرة التابعة للقوة البحرية في الحرس الثوري الإسلامي رادارات "باتريوت" وبرج المراقبة ومستودعات الدفاع الجوي في قاعدة "الظفرة"، كذلك استهدفت في "قاعدة الشيخ عيسى" رادارات الإنذار المبكر وحظائر الطائرات والمنصَّة المركزية ومخازن وقود الطائرات الأميركية"، وتمّ تدمير مستودعات المعدات ومواقع تَجمُّع القوات وحظائر المروحيات في قاعدة "العديري".

وتابع قائلًا: "نفّذ مقاتلو الجيش الإيراني خلال الساعات الماضية هجمات قوية بطائرات مُسيَّرة انتحارية على مراكز عسكرية واستخباراتية للجيش "الإسرائيلي" في الأراضي المحتلة".

وختم المقر بيانه بالقول: "نحن لا ننتظر لتوجيه ضربات قاسية ومتتالية للعدو، بل نتحرَّك بشكل متواصل. لقد انتهى عصر الهيمنة الدولية".

