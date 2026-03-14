أکّد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن "التطوُّرات الأخيرة أثبتت أنّ الوجود العسكري الأميركي في المنطقة لا يوفّر الحماية لأيّ دولة، بل قد يشكِّل مصدر تهديد لها".

وقال قاليباف، في رسالة باللغة الإنجليزية على منصة "أكس"، السبت 14 آذار/مارس 2026: "لقد أثبتت هذه الحرب (الصهيو-أميركية ضد إيران) شيئًا واحدًا بوضوح، وهو أنّ القواعد الأميركية في منطقتنا لا تحمي أحدًا، فهي مصدر تهديد، وأميركا تضحّي بالجميع من أجل "إسرائيل" ولا تهتم بأحد سوى "إسرائيل".

أضاف رئيس مجلس الشورى الإيراني: "كل من تكسوه أميركا سيكون عاريًا بكل ما للكلمة من معنى".

الكلمات المفتاحية