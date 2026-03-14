كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

مسيرة حاشدة في برلين رفضًا للعدوان الأميركي-"الإسرائيلي" على إيران ولبنان

2026-03-14 23:00
شهدت العاصمة الألمانية برلين، السبت 14 آذار/مارس 2026، مسيرة حاشدة بدعوة من "اللجنة الوطنية الفلسطينية الموحَّدة في برلين" تضامنًا مع فلسطين المحتلة ورفضًا للعدوان الأميركي-"الإسرائيلي" على إيران ولبنان، وذلك بمشاركة حركات تضامن عربية وأوروبية ومجموعات ألمانية مناهضة للإمبريالية والصهيونية.

انطلقت المسيرة من ساحة بلدية نويكولن في برلين، حيث رفع المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية ولافتات تندّد بالحرب وتطالب بوقف الدعم العسكري والسياسي للاحتلال، مؤكّدين تضامن الشعوب الحرَّة مع الشعب الفلسطيني.

وأُلقِيَت كلمات خلال المسيرة أكّدت أنّ ما يجري في قطاع غزة وما تشهده الضفة الغربية والقدس المحتلتَيْن من انتهاكات، إلى جانب الاعتداءات على إيران ولبنان، يندرج ضمن سياسة عدوانية واحدة تهدِّد استقرار المنطقة.

ودعا البيان الختامي للمسيرة إلى "استمرار الحراك الشعبي في أوروبا ووقف تصدير السلاح"، مؤكّدًا أنّ "القضية الفلسطينية ستبقى محور نضال الشعوب من أجل الحرية والعدالة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".

