وجّهت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، "تحية إلى الشعب الإيراني المسلم وقيادته الحكيمة الشجاعة التي التحمت بجماهيرها"، وأشادت بـ"أبناء هذا الشعب العزيز الذين خرجوا بمسيرات مليونية إحياءً ليوم القدس العالمي رغم العدوان الصهيو-أميركي على الجمهورية الإسلامية".

وقالت سرايا القدس، في بيان، السبت 14 آذار/مارس 2026: تمرُّ ذكرى يوم القدس العالمي والمجاهدون "في فلسطين وإيران ولبنان يسطِّرون معركة مباركة وعظيمة في مواجهة العدوان الأميركي والصهيوني، في مشهد يجسِّد التحدي والثبات، ويجدّد العهد بأنّ القدس ستبقى جوهر الصراع ودُرَّة الجهاد ومركز التماس بين الحق والباطل".

وشدّدت على أنّ "يوم القدس العالمي سيبقى يومًا عظيمًا لتذكير الأمة الإسلامية بواجبها تجاه المسجد الأقصى المبارك وفضح ممارسات العدو الصهيوني بحقه".

كذلك، وجَّهت سرايا القدس "تحية كبيرة إلى عموم الجماهير الإسلامية والشعوب الحرَّة التي أحيت مناسبة ذكرى يوم القدس العالمي الـ47".



