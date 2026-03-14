كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

فلسطين

سرايا القدس: المجاهدون في إيران ولبنان يسطّرون معركة عظيمة ضد العدوان الصهيو-أميركي
فلسطين

سرايا القدس: المجاهدون في إيران ولبنان يسطّرون معركة عظيمة ضد العدوان الصهيو-أميركي

2026-03-14 23:10
وجّهت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، "تحية إلى الشعب الإيراني المسلم وقيادته الحكيمة الشجاعة التي التحمت بجماهيرها"، وأشادت بـ"أبناء هذا الشعب العزيز الذين خرجوا بمسيرات مليونية إحياءً ليوم القدس العالمي رغم العدوان الصهيو-أميركي على الجمهورية الإسلامية".

وقالت سرايا القدس، في بيان، السبت 14 آذار/مارس 2026: تمرُّ ذكرى يوم القدس العالمي والمجاهدون "في فلسطين وإيران ولبنان يسطِّرون معركة مباركة وعظيمة في مواجهة العدوان الأميركي والصهيوني، في مشهد يجسِّد التحدي والثبات، ويجدّد العهد بأنّ القدس ستبقى جوهر الصراع ودُرَّة الجهاد ومركز التماس بين الحق والباطل".

وشدّدت على أنّ "يوم القدس العالمي سيبقى يومًا عظيمًا لتذكير الأمة الإسلامية بواجبها تجاه المسجد الأقصى المبارك وفضح ممارسات العدو الصهيوني بحقه".

كذلك، وجَّهت سرايا القدس "تحية كبيرة إلى عموم الجماهير الإسلامية والشعوب الحرَّة التي أحيت مناسبة ذكرى يوم القدس العالمي الـ47".
 

لبنان فلسطين المحتلة سرايا القدس يوم القدس العالمي ايران
سرايا القدس: المجاهدون في إيران ولبنان يسطّرون معركة عظيمة ضد العدوان الصهيو-أميركي
سرايا القدس: المجاهدون في إيران ولبنان يسطّرون معركة عظيمة ضد العدوان الصهيو-أميركي
فلسطين منذ 6 دقائق
تشكيليو غزة في يوم القدس: كل الدعم لإيران ولبنان
تشكيليو غزة في يوم القدس: كل الدعم لإيران ولبنان
فلسطين منذ 6 ساعات
ارتقاء المزيد من الشهداء في غزة
ارتقاء المزيد من الشهداء في غزة
فلسطين منذ 9 ساعات
عاصفة رملية تضرب قطاع غزة
عاصفة رملية تضرب قطاع غزة
فلسطين منذ 11 ساعة
سرايا القدس: المجاهدون في إيران ولبنان يسطّرون معركة عظيمة ضد العدوان الصهيو-أميركي
سرايا القدس: المجاهدون في إيران ولبنان يسطّرون معركة عظيمة ضد العدوان الصهيو-أميركي
فلسطين منذ 6 دقائق
مسيرة حاشدة في برلين رفضًا للعدوان الأميركي-
مسيرة حاشدة في برلين رفضًا للعدوان الأميركي-"الإسرائيلي" على إيران ولبنان
عربي ودولي منذ 16 دقيقة
قاليباف: القواعد الأميركية لا تحمي الدول بل تهدّدها 
قاليباف: القواعد الأميركية لا تحمي الدول بل تهدّدها 
إيران منذ ساعة
استخبارات الحرس الثوري: اعتقال 25 عنصراً إرهابيًا ومخلًّا بالأمن في طهران
استخبارات الحرس الثوري: اعتقال 25 عنصراً إرهابيًا ومخلًّا بالأمن في طهران
إيران منذ ساعة
