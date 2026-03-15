بعث رئيس المجلس القيادي لحركة حماس محمد درويش برسالة تهنئة إلى آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي"، بمناسبة انتخابه من قبل مجلس خبراء القيادة، قائدًا ثالثًا للثورة الاسلامية في ايران، خلفًا لوالده آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي" (رض).

وجاء في البرقية: سماحة آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي (حفظه الله) المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، أتقدم منكم باسمي وإخواني في قيادة حركة المقاومة الاسلامية – حماس بأحر وخالص التبريك بانتخابكم مرشدًا أعلى للجمهورية الإسلامية خلفًا للقائد الراحل السيد علي الخامنئي رحمه الله الذي استشهد في عدوان صهيو أمريكي غادر".

أضاف درويش: "إننا وإذ نتابع و ندين هذا العدوان الصهيو- أميركي الغاشم على إيران، ننظر بتقدير بالغ إلى قدرة الجمهورية الإسلامية على تنظيم عملية انتقال السلطة وإسناد الولاية إلى شخصكم الكريم بطريقة حضارية ونضالية جديرة بالثناء، بالرغم من الوضع الأمني بالغ التعقيد؛ بما ينبئ عن مدى استقرار نظام الجمهورية الإسلامية ورسوخه –بفضل الله– ويؤكد أن مخططات الأعداء لن تنجح في النيل من هذا البناء المحكم".

وتابع: "نحن نؤكد ثقتنا بحكمتكم وقدرتكم على قيادة سفينة الثورة والجمهورية الإسلامية في هذا الظرف الحساس في الحفاظ على مسار الثورة الإسلامية وتحقيق النصر على أعداء الإسلام والمسلمين، واطمئناننا أنكم ستواصلون دعم شعبنا الفلسطيني ً على مدى العقود الماضية، وقضيته العادلة ومقاومته الباسلة، بكل أشكال التأييد والدعم كما كانت الجمهورية الإسلامية دومًا، حتى يأذن الله بالنصر والفتح من عنده".

وأردف: "إننا وإذ نباركم لكم هذه الثقة؛ فإننا في حركة المقاومة الإسلامية – حماس ننقل لكم أحرّ التعازي وأصدق المواساة ونعزي أنفسنا معكم بارتقاء سماحة القائد الشهيد الإمام آية الله العظمي السيد علي الخامنئي وعدد مبارك من أهل بيتكم الكريم وكوكبة من القادة الشهداء، وشهداء الشعب الإيراني الأبي؛ حيث جسد سماحة المرشد الشهيد أسمى معاني التفاني والتضحية والجهاد في واحدة من أعظم معارك الأمة".

وأكد درويش في برقيته أن "كل الأرواح الطاهرة والدماء الزكية التي سالت في مسيرة التضحية والفداء التي أطلق شرارتها قادة معركة عن كرامة أمتنا ومستقبلها وحقوق أبنائها، ستكون لعنة تطارد القتلة المجرمين و هي مستمرة طوفان الأقصى المبارك دفاعًا في خلخلة أركان وكر الشيطان في المنطقة، استرشادًا بقول الله تعالى: [وكَم من فئَةٍ قَليلَةٍ غَلَبَتْ فئَةً كَثيرةً بِإِذْنِ الله ۗ وَاالله مَعَ الصِابِرِينَ]؛ ولن تتوقف إلا بزوال هذا الكيان الخبيث وتحرير القدس وفلسطين، وإسقاط كل مشاريع الهيمنة والاستكبار الصهيوأمريكي في منطقتنا، وزوال إمبراطورية الشر–بإذن الله تعالى".

وختم درويش برقيته لآية الله السيد مجتبى الخامنئي داعيًا له بـ"التوفيق والسداد وأن يكتب الله على يديكم الخير والنصر".

