كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

النقابات العمالية والصحية في البقاع: استهداف القطاع الصحي جريمة حرب 
لبنان

النقابات العمالية والصحية في البقاع: استهداف القطاع الصحي جريمة حرب 

2026-03-15 10:38
أدان اتحاد النقابات العمالية والصحية في البقاع، "العدوان الصهيوني المتواصل الذي يستهدف الطواقم الطبية والإسعافية والمنشآت الصحية في لبنان، والذي تجلّى مجددًا في الجريمة المروّعة التي طالت مركزًا صحيًا في بلدة برج قلاويه، وأدّت إلى ارتقاء عدد من الأطباء والمسعفين شهداء أثناء أدائهم واجبهم الإنساني والوطني في إسعاف الجرحى وإنقاذ الأرواح".

ورأى الاتحاد في بيان اليوم الأحد 15 آذار/مارس 2026 أن "هذا الاستهداف المتعمد للطواقم الصحية ليس حادثًا عابرًا، بل يندرج في سياق سياسة ممنهجة ينتهجها العدو الصهيوني لضرب كل مقومات الصمود لدى شعبنا، واستهداف كل من يقف إلى جانب الجرحى والمتضررين من العدوان. فالمسعفون والأطباء الذين ارتقوا شهداء هم من أبناء هذا الشعب المقاوم، الذين اختاروا أن يكونوا في خط الدفاع الأول إلى جانب أهلهم وناسهم، حاملين رسالة إنسانية نبيلة في مواجهة آلة القتل الصهيونية".

وأكد الاتحاد أن "استهداف القطاع الصحي يشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكًا فاضحًا لكل القوانين والمواثيق الدولية. كما يلفت إلى أن الشهداء الذين ارتقوا هم من الطواقم الطبية العاملة ضمن هيكلية وزارة الصحة اللبنانية، ما يجعل هذا الاعتداء عدوانًا مباشرًا على وزارة الصحة نفسها وعلى مؤسساتها وأنظمتها الصحية وطواقمها العاملة في خدمة المواطنين، وهو ما يشكّل اعتداءً واضحًا على أحد أبرز المرافق الوطنية التي تُعنى بحماية حياة اللبنانيين".

ودعا الاتحاد، كل الهيئات النقابية والصحية والإنسانية في لبنان والعالم إلى "رفع الصوت عاليًا في وجه هذه الجرائم، والعمل على فضح الممارسات الصهيونية التي تستهدف الطواقم الطبية، والضغط من أجل محاسبة المسؤولين عنها أمام المحافل الدولية".

لبنان البقاع النقابات جرائم العدو الصهيوني
النقابات العمالية والصحية في البقاع: استهداف القطاع الصحي جريمة حرب 
النقابات العمالية والصحية في البقاع: استهداف القطاع الصحي جريمة حرب 
لبنان منذ 19 دقيقة
عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الأحد 15 آذار 2026
عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الأحد 15 آذار 2026
لبنان منذ 7 ساعات
بالصورة| الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 14-03-2026
بالصورة| الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 14-03-2026
لبنان منذ 9 ساعات
بالصورة| وضعية عمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 14-3-2026
بالصورة| وضعية عمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 14-3-2026
لبنان منذ 9 ساعات
مقالات مرتبطة
النقابات العمالية والصحية في البقاع: استهداف القطاع الصحي جريمة حرب 
النقابات العمالية والصحية في البقاع: استهداف القطاع الصحي جريمة حرب 
لبنان منذ 19 دقيقة
عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الأحد 15 آذار 2026
عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الأحد 15 آذار 2026
لبنان منذ 7 ساعات
بالصورة| الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 14-03-2026
بالصورة| الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 14-03-2026
لبنان منذ 9 ساعات
بالصورة| وضعية عمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 14-3-2026
بالصورة| وضعية عمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 14-3-2026
لبنان منذ 9 ساعات
