نجا فريق الكشف في بلدية حارة حريك وعلى رأسه نائب رئيس المجلس البلدي صادق سليم والمهندس علي الحركة من انهيار لمبنى في متفرع شارع السيد عباس الموسوي كان قد جرى الكشف عليه بعد أن طاولته الاعتداءات الصهيونية.

خلال الكشف تبين أن المبنى مهدد بالسقوط بسبب اشتعال الحرائق بداخله، ليطلب الفريق الابتعاد عن المبنى الذي ما لبث أن انهار خلال وقت قصير جدًا، في وقت يبقى المبنى المتضرر بالاعتداء الأخير بالقرب من مدرسة أشبال الساحل مهددًا بالسقوط أيضًا.

ولذلك طلب فريق الكشف في بلدية حارة حريك من جميع المواطنين الابتعاد عن أي من المباني المستهدفة حفاظًا على سلامتهم.



الكلمات المفتاحية