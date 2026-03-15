وقف إطلاق النار في غزة: ٤ شهداء في غارة "إسرائيلية" على النصيرات

2026-03-15 12:30
في اليوم الـ١٥٧ من اتفاق وقف الحرب، استشهد ٣ فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم الأحد في غارة "إسرائيلية" استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر طبية عن استشهاد سيدة فلسطينية بنيران الجيش "الإسرائيلي" شرق مخيم المغازي وسط القطاع.

وفجر اليوم ، أعلن عن استشهاد المواطن وافي الدسوقي متأثرًا بجراح أصيب بها بنيران الجيش "الإسرائيلي" في خانيونس.

وأطلقت الدبابات "الإسرائيلية" النار عدة مرات شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة
كما أطلقت قوات الاحتلال النار شرقي مدينة غزة.

ومنذ وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء ٦٦٢ إضافة إلى ١٧٥٤ مصابًا فيما انتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني جثامين ٧٥٦ شهيدًا من تحت الأنقاض وفق وزارة الصحة. وقالت الوزارة إن عدد الشهداء منذ بداية العدوان في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ بلغ ٧٢٢٣٤ والمصابين ١٧١٨٥٢ مصابًا.

وأوضحت وزارة الصحة أنه جرت إضافة ٩١ شهيدًا للإحصائية التراكمية ممن اكتملت بياناتهم وجرى اعتمادهم من لجنة اعتماد الشهداء منذ بداية آذار/ مارس.

المصدر : مراسل العهد
إقرأ المزيد
المزيد
استشهاد ٤ فلسطينيين في جنوب طوباس بالضفة الغربية وحركة حماس تنعاهم
استشهاد ٤ فلسطينيين في جنوب طوباس بالضفة الغربية وحركة حماس تنعاهم
فلسطين الآن
وقف إطلاق النار في غزة: ٤ شهداء في غارة
وقف إطلاق النار في غزة: ٤ شهداء في غارة "إسرائيلية" على النصيرات
فلسطين منذ 12 دقيقة
حماس تهنئ آية الله السيد مجتبى الخامنئي بانتخابه قائدًا للثورة الإسلامية في إيران
حماس تهنئ آية الله السيد مجتبى الخامنئي بانتخابه قائدًا للثورة الإسلامية في إيران
فلسطين منذ ساعتين
الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة
الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة
فلسطين منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
استشهاد ٤ فلسطينيين في جنوب طوباس بالضفة الغربية وحركة حماس تنعاهم
استشهاد ٤ فلسطينيين في جنوب طوباس بالضفة الغربية وحركة حماس تنعاهم
فلسطين الآن
وقف إطلاق النار في غزة: ٤ شهداء في غارة
وقف إطلاق النار في غزة: ٤ شهداء في غارة "إسرائيلية" على النصيرات
فلسطين منذ 12 دقيقة
التفاوض في ظل الحرب: لا لـ١٧ أيار جديد
التفاوض في ظل الحرب: لا لـ١٧ أيار جديد
نقاط على الحروف منذ 36 دقيقة
تشكيليو غزة في يوم القدس: كل الدعم لإيران ولبنان
تشكيليو غزة في يوم القدس: كل الدعم لإيران ولبنان
فلسطين منذ 20 ساعة
