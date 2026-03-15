

في اليوم الـ١٥٧ من اتفاق وقف الحرب، استشهد ٣ فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم الأحد في غارة "إسرائيلية" استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر طبية عن استشهاد سيدة فلسطينية بنيران الجيش "الإسرائيلي" شرق مخيم المغازي وسط القطاع.

وفجر اليوم ، أعلن عن استشهاد المواطن وافي الدسوقي متأثرًا بجراح أصيب بها بنيران الجيش "الإسرائيلي" في خانيونس.

وأطلقت الدبابات "الإسرائيلية" النار عدة مرات شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة

كما أطلقت قوات الاحتلال النار شرقي مدينة غزة.

ومنذ وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء ٦٦٢ إضافة إلى ١٧٥٤ مصابًا فيما انتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني جثامين ٧٥٦ شهيدًا من تحت الأنقاض وفق وزارة الصحة. وقالت الوزارة إن عدد الشهداء منذ بداية العدوان في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ بلغ ٧٢٢٣٤ والمصابين ١٧١٨٥٢ مصابًا.

وأوضحت وزارة الصحة أنه جرت إضافة ٩١ شهيدًا للإحصائية التراكمية ممن اكتملت بياناتهم وجرى اعتمادهم من لجنة اعتماد الشهداء منذ بداية آذار/ مارس.

المصدر : مراسل العهد

