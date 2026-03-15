نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن رئيس مجلس النواب نبيه بري ربطه أي إيجابية من قبله في موضوع التفاوض ومبادرة رئيس الجمهورية جوزيف عون بـ"تحقيق شرطين أساسيين: أولهما وقف إطلاق النار، وثانيهما عودة النازحين؟.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس بري رفض الخوض في أي تفاصيل "قبل أوانها".

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس بري يرفض المشاركة في مفاوضات مباشرة بين لبنان و"إسرائيل"، بالتزامن مع وقف الحرب، داعيًا إلى تثبيت وقف إطلاق النار قبل الشروع بأي خطوة أخرى"

ونُقل عن بري أنه متمسك بآلية «الميكانيزم»، والقرار «1701» لإنهاء الحرب.

وكان الرئيس بري قد قال في تصريح سابق إنّ موقفه "إيجابي تجاه مبادرة رئيس الجمهورية جوزيف عون ومساعيه"، وقال: "أمّا تسمية شيعي في الوفد المفاوض من عدمه، فرهن وقف إطلاق النار".

