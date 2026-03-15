الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

כانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي المقاومة الاسلامية تستهدف شركة يوديفات للصناعات العسكرية "الاسرائيلية"

فلسطين

استشهاد ٤ فلسطينيين في جنوب طوباس بالضفة الغربية وحركة حماس تنعاهم
فلسطين

استشهاد ٤ فلسطينيين في جنوب طوباس بالضفة الغربية وحركة حماس تنعاهم

2026-03-15 12:42
69

استشهد أربعة فلسطينيين من عائلة واحدة وأصيب آخرون فجر الأحد بنيران الجيش "الإسرائيلي" في بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن وحدات خاصة من جيش الاحتلال تسللت إلى البلدة، تبعتها تعزيزات عسكرية من حاجزي عين شبلي وتياسير، وأطلقت النار على سيارة ما أسفر عن استشهاد رجل وزوجته واثنين من أبنائه وإصابة آخرين.

ووفق المصادر الطبية الشهداء هم: المواطن علي خالد صايل بني عودة (37 عامًا) وزوجته وعد عثمان عقل بني عودة (35 عامًا)، وطفلاهما محمد (5 سنوات) وعثمان (7 سنوات)، فيما أصيب طفلاهما الآخران مصطفى (8 سنوات) وخالد (11 سنة) بشظايا الرصاص في الرأس والوجه بصورة طفيفة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال منعت طواقمها من تىسلم مصابين من داخل المركبة، وأجبرتهم على مغادرة المكان، قبل أن تعلن الجمعية لاحقًا عن تسلم طواقمها أربعة شهداء من داخل المركبة: رجل وسيدة وطفلان، بالإضافة إلى طفلين أصيبا بشظايا الرصاص.

من جانب آخر، ذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمود حسن بني عودة ونجله حسن (19 عامًا)، بعد مداهمة منزلهما في البلدة. واعتقلت الطفل يمان حسام بني عودة (15 عامًا).

بدوره، قال مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية إن الجريمة الرهيبة التي ارتكبها جيش الاحتلال صباح اليوم في بلدة طمون والتي أدت إلى استشهاد عائلة كاملة تكشف مدى إمعان الاحتلال في جرائمه واستغلاله البشع لانشغال العالم والإعلام العالمي والعربي بحرب الخليج للبطش بالشعب الفلسطيني.

وأكد البرغوثي في تصريح له أنه "لن يُردع الاحتلال إلا بفرض المقاطعة والعقوبات الفورية عليه وبكشف وتعرية جرائمه إعلاميًا والضغط لمحاسبته على هذه الجرائم".

بيان تنديد لحركة حماس 
من جهة أخرى، أصدرت حركة المقاومة الإسلامية- حماس بيانًا ندّد بالمجزرة البشعة التي أدت لاستشهاد الفلسطينيين الأربعة من عائلة واحدة، وقالت في بيانها:
يصعّد الاحتلال الصهيوني الفاشي من جرائمه بحق شعبنا في الضفة الغربية، والتي كان آخرها المجزرة البشعة بحق عائلة فلسطينية كاملة في بلدة طمون شمالي الضفة الغربية، بعد إطلاق العدو المجرم النار مباشرة على مركبة تقل أبًا وأمًا وطفليهما، ما أدى إلى استشهادهم جميعًا.

إننا إذ ننعى الشهداء الأبطال، لَنؤكد أن ما حدث هو جريمة إعدام ميداني وجريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الدموي بحق شعبنا، ويكشف الطبيعة الإجرامية لقوات الاحتلال التي لا تتورع عن قتل النساء والأطفال.

لن يفلح نهج الاحتلال بسفك الدم الفلسطيني في بث الرعب في صفوف أبناء شعبنا، بل سيزيدهم إصرارًا وثباتًا وتحديًا، وسيزيد من حالة الغضب التي لن تنتهي إلا بزوال الاحتلال.

ردًا على هذه الجريمة، ندعو أبناء شعبنا في الضفة الغربية إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال في كل نقاط التماس، وإلى توحيد الصفوف وتفعيل كل أدوات المقاومة، وتدفيع الاحتلال ثمن جرائمه.

حركة المقاومة الإسلامية-حماس

الأحد: 26 رمضان 1447هـ
الموافق: 15 آذار/مارس 2026م

المصدر : مراسل العهد
الكلمات المفتاحية
حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس الضفة الغربية جيش الاحتلال الاسرائيلي
إقرأ المزيد
المزيد
فلسطين منذ ساعة
وقف إطلاق النار في غزة: ٤ شهداء في غارة
وقف إطلاق النار في غزة: ٤ شهداء في غارة "إسرائيلية" على النصيرات
فلسطين منذ ساعة
حماس تهنئ آية الله السيد مجتبى الخامنئي بانتخابه قائدًا للثورة الإسلامية في إيران
حماس تهنئ آية الله السيد مجتبى الخامنئي بانتخابه قائدًا للثورة الإسلامية في إيران
فلسطين منذ 4 ساعات
الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة
الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة
فلسطين منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
استشهاد ٤ فلسطينيين في جنوب طوباس بالضفة الغربية وحركة حماس تنعاهم
استشهاد ٤ فلسطينيين في جنوب طوباس بالضفة الغربية وحركة حماس تنعاهم
فلسطين منذ ساعة
وقف إطلاق النار في غزة: ٤ شهداء في غارة
وقف إطلاق النار في غزة: ٤ شهداء في غارة "إسرائيلية" على النصيرات
فلسطين منذ ساعة
التفاوض في ظل الحرب: لا لـ١٧ أيار جديد
التفاوض في ظل الحرب: لا لـ١٧ أيار جديد
نقاط على الحروف منذ ساعتين
حماس تهنئ آية الله السيد مجتبى الخامنئي بانتخابه قائدًا للثورة الإسلامية في إيران
حماس تهنئ آية الله السيد مجتبى الخامنئي بانتخابه قائدًا للثورة الإسلامية في إيران
فلسطين منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة