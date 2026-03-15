استشهد أربعة فلسطينيين من عائلة واحدة وأصيب آخرون فجر الأحد بنيران الجيش "الإسرائيلي" في بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن وحدات خاصة من جيش الاحتلال تسللت إلى البلدة، تبعتها تعزيزات عسكرية من حاجزي عين شبلي وتياسير، وأطلقت النار على سيارة ما أسفر عن استشهاد رجل وزوجته واثنين من أبنائه وإصابة آخرين.

ووفق المصادر الطبية الشهداء هم: المواطن علي خالد صايل بني عودة (37 عامًا) وزوجته وعد عثمان عقل بني عودة (35 عامًا)، وطفلاهما محمد (5 سنوات) وعثمان (7 سنوات)، فيما أصيب طفلاهما الآخران مصطفى (8 سنوات) وخالد (11 سنة) بشظايا الرصاص في الرأس والوجه بصورة طفيفة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال منعت طواقمها من تىسلم مصابين من داخل المركبة، وأجبرتهم على مغادرة المكان، قبل أن تعلن الجمعية لاحقًا عن تسلم طواقمها أربعة شهداء من داخل المركبة: رجل وسيدة وطفلان، بالإضافة إلى طفلين أصيبا بشظايا الرصاص.

من جانب آخر، ذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمود حسن بني عودة ونجله حسن (19 عامًا)، بعد مداهمة منزلهما في البلدة. واعتقلت الطفل يمان حسام بني عودة (15 عامًا).

بدوره، قال مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية إن الجريمة الرهيبة التي ارتكبها جيش الاحتلال صباح اليوم في بلدة طمون والتي أدت إلى استشهاد عائلة كاملة تكشف مدى إمعان الاحتلال في جرائمه واستغلاله البشع لانشغال العالم والإعلام العالمي والعربي بحرب الخليج للبطش بالشعب الفلسطيني.

وأكد البرغوثي في تصريح له أنه "لن يُردع الاحتلال إلا بفرض المقاطعة والعقوبات الفورية عليه وبكشف وتعرية جرائمه إعلاميًا والضغط لمحاسبته على هذه الجرائم".

بيان تنديد لحركة حماس

من جهة أخرى، أصدرت حركة المقاومة الإسلامية- حماس بيانًا ندّد بالمجزرة البشعة التي أدت لاستشهاد الفلسطينيين الأربعة من عائلة واحدة، وقالت في بيانها:

يصعّد الاحتلال الصهيوني الفاشي من جرائمه بحق شعبنا في الضفة الغربية، والتي كان آخرها المجزرة البشعة بحق عائلة فلسطينية كاملة في بلدة طمون شمالي الضفة الغربية، بعد إطلاق العدو المجرم النار مباشرة على مركبة تقل أبًا وأمًا وطفليهما، ما أدى إلى استشهادهم جميعًا.

إننا إذ ننعى الشهداء الأبطال، لَنؤكد أن ما حدث هو جريمة إعدام ميداني وجريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الدموي بحق شعبنا، ويكشف الطبيعة الإجرامية لقوات الاحتلال التي لا تتورع عن قتل النساء والأطفال.

لن يفلح نهج الاحتلال بسفك الدم الفلسطيني في بث الرعب في صفوف أبناء شعبنا، بل سيزيدهم إصرارًا وثباتًا وتحديًا، وسيزيد من حالة الغضب التي لن تنتهي إلا بزوال الاحتلال.

ردًا على هذه الجريمة، ندعو أبناء شعبنا في الضفة الغربية إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال في كل نقاط التماس، وإلى توحيد الصفوف وتفعيل كل أدوات المقاومة، وتدفيع الاحتلال ثمن جرائمه.

حركة المقاومة الإسلامية-حماس

الأحد: 26 رمضان 1447هـ

الموافق: 15 آذار/مارس 2026م

