



في بيانه رقم 29، أعلن الجيش الإيراني استهدافه منذ فجر اليوم المراكز الأمنية ومقرات الشرطة التابعة للنظام الصهيوني بهجمات قوية بالطائرات المسيّرة، في إطار الدفاع المشروع عن الشعب الإيراني، وردًا على الجرائم العلنية التي ارتكبها الكيان الصهيوني باستهداف أبناء الشعب في قيادة قوى الأمن ونقاط التفتيش الشعبية.

ومن بين الأهداف الوحدة الخاصة للشرطة المعروفة باسم لاهاف 433، وكذلك مركز الاتصالات الفضائية Gilat Defense.

وأشار الجيش الإيراني الى أن وحدة لاهاف 433 تُعدّ وحدة خاصة في شرطة الكيان الصهيوني تعادل الشرطة الفدرالية في دول أخرى، ويُشار إليها أحيانًا باسم FBI الكيان الصهيوني، أمّا Gilat Defense فهي أحد مراكز الاتصالات والتقنيات الفضائية التي تتعاون في التطبيقات العسكرية مع وزارة الحرب الأمريكية وحلف شمال الأطلسي.

وأكد البيان أن أيّ اعتداء على إيران سيُقابل بردّ قوي.

