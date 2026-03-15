أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استخدم للمرة الأولى صاروخ سجيل الاستراتيجي الذي يعمل بالوقود الصلب ضمن عملية "الوعد الصادق 4".



وبحسب بيان العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية، تمّ تنفيذ الموجة الرابعة والخمسين من عملية "الوعد الصادق 4" تحت الشعار المبارك "يا فاطمة الزهراء سلام الله عليها"، إهداءً إلى الشهيدين مهدي باكري وحميد باكري وشهداء شرق دجلة.

وجرى تنفيذ الهجوم باستخدام صواريخ ثقيلة جدًا من طراز “خرمشهر” برأس حربي يزن طنين، وصواريخ "خيبر شكن" و"قدر" و"عماد"، وكذلك للمرة الأولى ضمن عملية "الوعد الصادق 4" صاروخ "سجيل" الاستراتيجي العامل بالوقود الصلب.

واستهدفت الضربات مراكز الإدارة واتخاذ القرار المؤثرة في العمليات الجوية للكيان الصهيوني، والبنى التحتية المرتبطة بالصناعات العسكرية والدفاعية، إضافة إلى أماكن تجمع القوات العسكرية للكيان الصهيوني في قلب الأراضي المحتلة، وقد تم تنفيذ العملية بنجاح بعون الله وقدرته.

