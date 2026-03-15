الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

السيد مجتبى الخامنئي

إيران تضمّ "سجيل" الى معركتها بوجه العدو الصهيوني

2026-03-15 13:47
52

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استخدم للمرة الأولى صاروخ سجيل الاستراتيجي الذي يعمل بالوقود الصلب ضمن عملية "الوعد الصادق 4".


وبحسب بيان العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية، تمّ تنفيذ الموجة الرابعة والخمسين من عملية "الوعد الصادق 4" تحت الشعار المبارك "يا فاطمة الزهراء سلام الله عليها"، إهداءً إلى الشهيدين مهدي باكري وحميد باكري وشهداء شرق دجلة.

وجرى تنفيذ الهجوم باستخدام صواريخ ثقيلة جدًا من طراز “خرمشهر” برأس حربي يزن طنين، وصواريخ "خيبر شكن" و"قدر" و"عماد"، وكذلك للمرة الأولى ضمن عملية "الوعد الصادق 4" صاروخ "سجيل" الاستراتيجي العامل بالوقود الصلب.

واستهدفت الضربات مراكز الإدارة واتخاذ القرار المؤثرة في العمليات الجوية للكيان الصهيوني، والبنى التحتية المرتبطة بالصناعات العسكرية والدفاعية، إضافة إلى أماكن تجمع القوات العسكرية للكيان الصهيوني في قلب الأراضي المحتلة، وقد تم تنفيذ العملية بنجاح بعون الله وقدرته.

 

الكلمات المفتاحية
ايران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إيران تضمّ "سجيل" الى معركتها بوجه العدو الصهيوني
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة