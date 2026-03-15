كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

جولة لعز الدين على النازحين في مدارس بيروت: الميدان هو الذي يحدّد النتائج
جولة لعز الدين على النازحين في مدارس بيروت: الميدان هو الذي يحدّد النتائج

2026-03-15 19:39
جال عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب حسن عز الدين، على عدد من المدارس التي تؤؤي نازحين في بيروت، الأحد 15 آذار/مارس 2026، حيث اطَّلع على أحوالهم واستمع لمطالبهم وحاجاتهم، واطَّلع كذلك على سَيْر تأمين وسائل الدعم لهم.

استهل عز الدين جولته بـ"مدرسة البسطة الأولى الرسمية"، حيث قال: "إنّنا لمسنا من أهلنا النازحين الذين يشكِّلون مجتمع المقاومة، العزم والإرادة والصبر على تحمُّل كل الآلام والصعاب على قاعدة أنْ نعود إلى أرضنا وممتلكاتنا وديارنا مرفوعي الرأس، ونشعر بالكرامة الوطنية، وبسيادة الوطن الحقيقية، وبالاستقلال للقرار السياسي الحقيقي".

وأكد عز الدين أنّ "المقاومة الإسلامية، اليوم، تخوض معركة الدفاع عن الأرض والوطن وعن سيادة لبنان واستقلاله وثرواته، لأنّ أطماع هذا العدو لا حدود لها، لا سيَّما وأنّه بمجرد أنْ يضعف لبنان وتُنزَع منه القدرة والقوة فإنّ اليوم التالي سيكون اجتياحًا بريًا واسعًا، وهذا ما أعلنت عنه قيادة الكيان الصهيوني".

وقال: "عندما تدخل الإرادة والتصميم والاندفاع والحافزية في القتال، تصبح جزءً لا يتجزّأ من المعادلة التي نستطيع أنْ نواجه بها هذا العدو، لأنّنا أصحاب حق، وندافع عن أرضنا وشعبنا وثرواتنا وسيادتنا".

كذلك، شدّد على أنّ "الميدان هو الذي يحدّد النتائج والآثار والتداعيات التي سيكون عليها لبنان"، مؤكّدًا أنّه "ستكون هناك نتائج إيجابية بثبات المجاهدين تُمكِّن لبنان من الخروج من هذه الأزمة التي نعيشها".

وفيما أشار النائب عز الدين إلى أنّ "البعض في لبنان يقدّمون للعدو التنازل تِلْو التنازل مجانًا"، لفت الانتباه إلى أنّ "العدو رفض أصل التفاوض، لأنّه يريد أنْ ينزع كل قدرة وقوة من لبنان، حتى يَتمكَّن من إخضاعه بالكامل"، جازمًا بأنّ "هذا لن يكون بوجود المقاومة".
 

كتلة الوفاء للمقاومة حسن عز الدين النازحون
