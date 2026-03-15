كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الرئيس الإندونيسي: الحرب على إيران غير عقلانية 

2026-03-15 21:02
52

وصف الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، الحرب الأميركية - "الإسرائيلية" على إيران، بـ"غير العقلانية"، قائلًا إنّه "تفاجأ للغاية منها".

وكشف سوبيانتو، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" للأنباء، الأحد 15 آذار/مارس 2026، عن أنّ إيران أبلغته، مؤخّرًا، عن تخوُّفها من الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة لوقف الحرب، لأنّها "تشعر بأنّها خُدعت مرتين"، مشيرًا إلى أنّ "هذه الحرب غير متكافئة".

وفيما عبّر عن "شعوره بالحزن"، أكد "غياب أيّ منطق في هذا الأمر"، متسائلًا "عمّا إذا كانت استراتيجية واشنطن المتمثّلة في قصف إيران قادرة على إحداث تغيير في النظام"، منبّهًا إلى أنّ "ما يجري من "عمليات" من الصعب اقتصاره على الجو فقط"، ومعتقدًا أنّ "الأمر سيتطلَّب قصفًا عشوائيًا لتحقيق أهداف واشنطن".

وعن مدة الحرب، قال سوبيانتو إنّه "لا يستطيع التنبُّؤ بها"، داعيًا جميع الأطراف إلى "الاستعداد من أجل الانخراط في أيّ وساطة".

