وصف الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، الحرب الأميركية - "الإسرائيلية" على إيران، بـ"غير العقلانية"، قائلًا إنّه "تفاجأ للغاية منها".

وكشف سوبيانتو، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" للأنباء، الأحد 15 آذار/مارس 2026، عن أنّ إيران أبلغته، مؤخّرًا، عن تخوُّفها من الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة لوقف الحرب، لأنّها "تشعر بأنّها خُدعت مرتين"، مشيرًا إلى أنّ "هذه الحرب غير متكافئة".

وفيما عبّر عن "شعوره بالحزن"، أكد "غياب أيّ منطق في هذا الأمر"، متسائلًا "عمّا إذا كانت استراتيجية واشنطن المتمثّلة في قصف إيران قادرة على إحداث تغيير في النظام"، منبّهًا إلى أنّ "ما يجري من "عمليات" من الصعب اقتصاره على الجو فقط"، ومعتقدًا أنّ "الأمر سيتطلَّب قصفًا عشوائيًا لتحقيق أهداف واشنطن".

وعن مدة الحرب، قال سوبيانتو إنّه "لا يستطيع التنبُّؤ بها"، داعيًا جميع الأطراف إلى "الاستعداد من أجل الانخراط في أيّ وساطة".

