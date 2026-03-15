كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الحرس الثوري: استهدفنا 4 قواعد جوية للقوات الأميركية بموجات متزامنة 
2026-03-15 21:22
أعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أنّها نفّذت، فجر الأحد 15 آذار/مارس 2026، "موجات هجومية متزامنة استهدفت 4 قواعد جوية تابعة للقوات الأميركية"، مؤكّدةً أنّها وضعت القواعد الجوية "تحت ضربات دقيقة ومكثَّفة".

وأوضحت القوة، في بيان، أنّ وحدات الصواريخ والطائرات المُسيَّرة التابعة لها "استهدفت، في هذه العملية الواسعة والمتزامنة، مراكز القيادة والسيطرة، أبراج مراقبة حركة الطيران، حظائر الدفاع الجوي، مستودعات الدعم والتجهيزات في "قاعدة الظفرة الجوية"، قاعدة المروحيات في "قاعدة العديد" الجوية، "قاعدة علي السالم الجوية" التابعة للقوات الأميركية، إضافة إلى "قاعدة الشيخ عيسى الجوية"، وذلك باستخدام أنواع من الصواريخ الباليستية الدقيقة وصواريخ "كروز" برؤوس حربية جديدة، إلى جانب طائرات مُسيَّرة انتحارية".

ولفتت الانتباه إلى أنّه "خلال الأيام الماضية، وفقًا للصور الفضائية المنشورة، تمكَّنت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية من تدمير أكثر من 80 في المئة من الرادارات الاستراتيجية والنقاط الحيوية والمهمة في قواعد القوات الأميركية".

وقالت: "وفقًا للتقارير الميدانية، تبدو حال الارتباك والعجز واضحة في القيادة، كما يلاحظ تراجع شديد في معنويات الجنود والطيارين الأميركيين في ساحة المعركة".
 

