دفاعًا عن لبنان وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الأحد 15/03/2026، 25 بيانًا عسكريًا حول عمليات التصدي لتحركات العدو "الإسرائيلي" عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:



1- الساعة 21:40 أمس السبت 14/03/2026 استهداف دبّابة ميركافا شمال معتقل الخيام بصاروخ موجّه وإصابتها إصابة مباشرة.

2- الساعة 00:30 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في ثكنة أفيفيم بصلية صاروخيّة.

3- الساعة 02:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في خلّة المحافر في خراج بلدة العديسة الحدوديّة بصلية صاروخيّة كبيرة.

4- الساعة 03:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع هضبة العجل شمال مستوطنة كفاريوفال بصلية صاروخيّة.

5- الساعة 03:45 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند نقطة جيبيا مقابل بلدة ميس الجبل الحدوديّة بقذائف المدفعيّة.

6- الساعة 06:00 استهداف تجمّع لآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في خلّة العقصى في خراج بلدة العديسة الحدوديّة بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

7- الساعة 06:00 استهداف قاعدة بلماخيم الجوّيّة جنوب تل أبيب والتي تبعد عن الحدود اللبنانيّة 140 كلم بصاروخٍ نوعيّ.

8- الساعة 08:30 استهداف منظومة الدفاعات الجويّة في معالوت ترشيحا، بصلية صاروخيّة.

9- الساعة 08:30 استهداف مجمّع الصناعات العسكريّة التابع لشركة رفائيل شمال منطقة الكريوت بصلية صاروخيّة.

10- الساعة 12:00 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لمستوطنة نهاريا شمال فلسطين المحتلّة، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة بصليةٍ صاروخيّة.

11- الساعة 13:00 استهداف قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليّات الجويّة شمال فلسطين المحتلّة بسربٌ من المسيّرات الانقضاضيّة.

12- الساعة 13:45 استهداف دبّابة ميركافا في مشروع الطيبة بصاروخٍ موجّه، وقد شوهِدت تحترق.

13- الساعة 14:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في خلّة المحافر في خراج بلدة العديسة الحدوديّة بصلية صاروخيّة.

14- الساعة 14:00 استهداف جرّافة D9 في منطقة مشروع الطيبة بصاروخ موجّه وإصابتها إصابة مباشرة.

15- الساعة 14:15 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مشروع الطيبة في جنوب لبنان بصليةٍ صاروخيّة.

16- الساعة 14:30 استهداف قاعدة كتسافيا في الجولان السوري المُحتلّ بصليةٍ صاروخيّة.

17- الساعة 15:30 استهداف قاعدة تسنوبار اللوجستيّة في الجولان المحتل بصليةٍ صاروخيّة.

18- الساعة 17:00 استهداف ثكنة كيلع في الجولان السوري المحتل بصليةٍ صاروخيّة.

19- الساعة 17:00 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند مستوطنة أفيفيم بصليةٍ صاروخيّة.

20- الساعة 17:00 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند تلة الخزان في بلدة العديسة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بقذائف المدفعيّة.

21- الساعة 18:00 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لمستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلّة، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند بصليةٍ صاروخيّة.

22- الساعة 18:00 استهداف للمرّة الثانية قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليّات الجويّة شمال فلسطين المحتلّة بصليةٍ صاروخيّة.

23- الساعة 20:45 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ قرب ملعب الخيام بصليةٍ صاروخيّة.

24- الساعة 21:45 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ شرق معتقل الخيام بصلية صاروخيّة.

25- الساعة 21:45 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع هضبة العجل شمال مستوطنة كفاريوفال بصليةٍ صاروخيّة.



إنّ المقاومة الاسلاميّة معنية بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وقد جاء ردّها على مواقعَ عسكرية لا كما يفعل العدو باستهدافه المدنيين، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.



