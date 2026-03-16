عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الإثنين 16 آذار 2026
لبنان

عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الإثنين 16 آذار 2026

2026-03-16 02:28
82

دفاعًا عن لبنان وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية اليوم الإثنين الأحد 16 آذار / مارس 2026، 25  بيانات عدة حول عمليات التصدي لتحركات العدو "الإسرائيلي" عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

1- استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 01:15 الاثنين 16/03/2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في موقع هضبة العجل شمال مستوطنة كفاريوفال بصلية صاروخيّة.

2-  استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 23:30 مساء الأحد 15/03/2026 تجمّعًا لآليات وجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في جديدة ميس الجبل بقذائف المدفعيّة.

3-   استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:40 الموقع المستحدث في جبل الباط في بلدة عيترون الحدوديّة بقذائف المدفعيّة.

4- استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 02:35  تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع هضبة العجل شمال مستوطنة كفاريوفال للمرّة الثانية بصلية صاروخيّة.

5-  استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 02:35 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند بوّابة هونين مقابل بلدة مركبا بصلية صاروخيّة.

 

المقاومة الإسلامية الكيان الصهيوني العصف المأكول
عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الإثنين 16 آذار 2026
عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الإثنين 16 آذار 2026
