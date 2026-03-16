علق فيليبس بي. أوبراين، أستاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة سانت أندروز في اسكتلندا، بسخرية على دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحلفاء للمساعدة في الخليج الفارسي.

وقال أوبراين في رده على تغريدة ترامب إن “هذه التغريدة عمل فني ويجب الاحتفاظ بها للأجيال القادمة”، في إشارة إلى التناقض الذي تعكسه.

وأضاف أن الولايات المتحدة كانت تعلن أنها “دمرت 100% من القدرات العسكرية الإيرانية”، ومع ذلك تجد نفسها مضطرة إلى التوسل للحلفاء الذين اعتادت إهانتهم، من أجل مساعدتها في القتال في الخليج الفارسي ضد جيش قيل إنه لم يعد يمتلك أي قدرات عسكرية.

