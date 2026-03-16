فيما يتواصل العدوان الأميركي - "الإسرائيلي" على إيران، يبقى مضيق هرمز مغلقاً حيث لا تعبر ناقلات النفط، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار وتراجع الإنتاج، وفي هذا السياق، أكدت شبكة CNN الأميركية أنّه حتى لو انتهت الحرب اليوم فقد يستغرق الأمر من شهر إلى 3 أشهر لإعادة تشغيل مضيق هرمز.

وأضافت الشبكة أنّ "الأمر سيستغرق وقتًا لإخلاء مئات السفن ولإصلاح المنشآت المتضررة وزيادة الإنتاج واستئناف تدفق النفط".

وأشارت إلى أنّ أسعار البنزين في الولايات المتحدة بلغت متوسط 3.70 دولار للغالون، بزيادة 24% منذ بداية الحرب.

وتحدثت الشبكة عن تفاصيل عدة قطاعات تأثرت بالحرب، ومن بينها تذاكر الطيران التي "سيضطر المسافرون إلى تحمل ارتفاع أسعارها" مع ارتفاع أسعار النفط وبالتالي ارتفاع تكاليف الوقود لشركات الطيران.

وفي هذا الإطار، قال الرئيس التنفيذي لشركة "يونايتد إيرلاينز"، سكوت كيربي، إنّ "تأثير ارتفاع تكاليف وقود الطائرات على التذاكر سيبدأ على الأرجح سريعًا".

وعلى صعيد محلات البقالة وتحديدًا أقسام الخضراوات والفواكه واللحوم والألبان، ستكون من أوائل الأماكن التي سيلمس فيها المستهلكون آثار ارتفاع أسعار الوقود، وفق CNN.

وتوقعت الشبكة أن تستمر تكلفة نقل البضائع، وسط ارتفاع أسعار النفط، بالارتفاع كلما طالت الحرب، لافتةً إلى أنّه كلما قلّت مدة صلاحية السلعة قلّت قدرة الشركات على تخزينها، وبالتالي زاد تأثرها بارتفاع الأسعار.

قطاع الإسكان أيضًا انخفضت فيه معدلات الرهن العقاري بشكل مطرد على مدى الأشهر التسعة الماضية، "لكن المستثمرين يطالبون الآن بعوائد أعلى على سندات الخزانة الأميركية خشية من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب، بحسب الشبكة.

وحدّدت CNN أنّ معدلات الرهن العقاري، المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بعائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات، ارتفعت قبل أسبوعين لتتجاوز 6%.

وفي هذا السياق، أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أنّه على الرغم من أنّ "الحرب في إيران ليست حربًا عالمية، لكنها تؤثر على جزء كبير من العالم".

وأوضحت الصحيفة أنّه بعد أسبوعين بدأت تداعيات هذه الحرب تظهر على طرق التجارة وأنماط السفر وأسعار الطاقة والتحالفات وتكاليف المعيشة في جميع أنحاء العالم.

وقالت: "بعيداً عن ساحة المعركة"، فإنّ "سكان كلكتا (في الهند) يصطفون في طوابير للحصول على الوقود، ويهرب السياح من قبرص، ويشعر المزارعون في نصف الكرة الشمالي بالقلق حيال موسم زراعة الربيع".

الكلمات المفتاحية