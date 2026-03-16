الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

السيد مجتبى الخامنئي
عربي ودولي

"أكسيوس": ترامب يدرس الاستيلاء على مستودع النفط الإيراني في "خارك"

2026-03-16 10:29
فيما يستمر العدوان "الإسرائيلي"-الأميركي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس خيار الاستيلاء على مستودع النفط الإيراني في جزيرة "خارك"، وهو ما قد يتطلب وجود قوات أميركية على الأرض.

وذكر الموقع نقلًا عن أربعة مصادر مطلعة أن ترامب يعمل على تشكيل تحالف دولي لـ"تأمين السفن" عبر مرورها في مضيق هرمز، معربًا عن أمله في الإعلان عن هذا التحالف في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقال ترامب، السبت، "إن الولايات المتحدة قد تشنّ مزيدًا من الهجمات على جزيرة "خارك"، التي تُعدّ المركز الرئيسي لتصدير النفط الإيراني، مضيفًا بلهجة تصعيدية وتنمّ عن مدى الاستخفاف بالقانون الدولي: "قد نضربها بضع مرات أخرى لمجرد التسلية".

في المقابل، حذّر قائد القوة البحرية في حرس الثورة، الأدميرال علي رضا تنكسيري، من أنّ أيّ هجوم على جزيرة "خارك"، سيخلق معادلة أخرى "أشد وطأة"، من ناحية أسعار الطاقة وآليات توزيعها حول العالم.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران النفط دونالد ترامب
إقرأ المزيد
المزيد
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة