فيما يستمر العدوان "الإسرائيلي"-الأميركي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس خيار الاستيلاء على مستودع النفط الإيراني في جزيرة "خارك"، وهو ما قد يتطلب وجود قوات أميركية على الأرض.

وذكر الموقع نقلًا عن أربعة مصادر مطلعة أن ترامب يعمل على تشكيل تحالف دولي لـ"تأمين السفن" عبر مرورها في مضيق هرمز، معربًا عن أمله في الإعلان عن هذا التحالف في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقال ترامب، السبت، "إن الولايات المتحدة قد تشنّ مزيدًا من الهجمات على جزيرة "خارك"، التي تُعدّ المركز الرئيسي لتصدير النفط الإيراني، مضيفًا بلهجة تصعيدية وتنمّ عن مدى الاستخفاف بالقانون الدولي: "قد نضربها بضع مرات أخرى لمجرد التسلية".

في المقابل، حذّر قائد القوة البحرية في حرس الثورة، الأدميرال علي رضا تنكسيري، من أنّ أيّ هجوم على جزيرة "خارك"، سيخلق معادلة أخرى "أشد وطأة"، من ناحية أسعار الطاقة وآليات توزيعها حول العالم.

