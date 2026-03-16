في عدوانٍ جديد يستهدف العراق وشعبه، استهدف العدوان الأميركي - " الإسرائيلي " قطعات تابعة للحشد الشعبي العراقي في منطقة جرف النصر (جنوب غرب بغداد) ما أسفر عن ارتقاء شهيدين للحشد الشعبي وسقوط جريح تابع للشرطة الاتحادية.

وأمس الأحد، نعت حركة النجباء العراقية، القائد في كتائب حزب الله أبو علي العامري وثُلّة من إخوانه الأبطال، الذين ارتقوا إثر عدوان أميركي-"إسرائيلي".

وكان قد ارتقى نحو 22 شهيدًا في عدوان جوي أميركي وقع فجر الخميس الماضي، استهدف نقاطًا للحشد الشعبي بين عكاشات والقائم في الأنبار غربي العراق .

وتصعّد المقاومة الإسلامية في العراق عملياتها العسكرية ضدّ "قواعد العدو في العراق والمنطقة"، في سياق الردع والردّ على الاعتداءات الأميركية-"الإسرائيلية" على العراق والمنطقة.



