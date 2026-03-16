كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

العراق.. عدوان أميركي-
العراق.. عدوان أميركي-"إسرائيلي" على جرف النصر

2026-03-16 11:52
31

في عدوانٍ جديد يستهدف العراق وشعبه، استهدف العدوان الأميركي - " الإسرائيلي " قطعات تابعة للحشد الشعبي العراقي في منطقة جرف النصر (جنوب غرب بغداد) ما أسفر عن ارتقاء شهيدين للحشد الشعبي وسقوط جريح تابع للشرطة الاتحادية.

وأمس الأحد، نعت حركة النجباء العراقية، القائد في كتائب حزب الله أبو علي العامري وثُلّة من إخوانه الأبطال، الذين ارتقوا إثر عدوان أميركي-"إسرائيلي".

وكان قد ارتقى نحو 22 شهيدًا في عدوان جوي أميركي وقع فجر الخميس الماضي، استهدف نقاطًا للحشد الشعبي بين عكاشات والقائم في الأنبار غربي العراق .

وتصعّد المقاومة الإسلامية في العراق عملياتها العسكرية ضدّ "قواعد العدو في العراق والمنطقة"، في سياق الردع والردّ على الاعتداءات الأميركية-"الإسرائيلية" على العراق والمنطقة.
 

العراق العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
العراق.. عدوان أميركي-
العراق.. عدوان أميركي-"إسرائيلي" على جرف النصر
 CNN: إغلاق مضيق هرمز قد يشلّ أسواق النفط لأشهر ويرفع الأسعار عالميًا
مأزق واشنطن في مضيق هرمز: دعوات ترامب لتشكيل تحالف بحري تصطدم بتردد الحلفاء
العراق.. عدوان أميركي-
العراق.. عدوان أميركي-"إسرائيلي" على جرف النصر
 CNN: إغلاق مضيق هرمز قد يشلّ أسواق النفط لأشهر ويرفع الأسعار عالميًا
 CNN: إغلاق مضيق هرمز قد يشلّ أسواق النفط لأشهر ويرفع الأسعار عالميًا
الصحف الإيرانية: مسار الحرب يتّجه عكس التوقعات الأميركية ويكشف مأزق واشنطن وتل أبيب
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
