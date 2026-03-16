كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الرئيس بري: للتمسك والالتزام باتفاق تشرين 2024 وبلجنة "الميكانيزم" كإطار عملي وتفاوضي

2026-03-16 12:31
الرئيس بري عرض تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية جراء مواصلة "إسرائيل" لعدوانها على لبنان 
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو بحضور مستشار رئيس المجلس النيابي الدكتور محمود بري، حيث جرى عرض لتطورات الأوضاع الميدانية والسياسية جراء مواصلة "إسرائيل" لعدوانها على لبنان.

وقد أثنى الرئيس نبيه بري خلال اللقاء، على الجهود والمساعي التي تبذلها فرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون لوقف الحرب "الإسرائيلية" على لبنان وعودة النازحين إلى قراهم، مشددًا على أهمية التمسك والالتزام باتفاق تشرين 2024 وبلجنة الميكانيزم كإطار عملي وتفاوضي لتطبيق الاتفاق.

وبعد اللقاء، اكتفى السفير الفرنسي بالقول : "مستمرون بمساعينا والعمل لحل المسألة".
 

