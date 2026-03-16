العدو يواصل اعتداءاته على لبنان.. غارات وارتقاء شهداء
2026-03-16 12:57
واصل العدو الصهيوني اعتداءاته على جنوب لبنان، حيث استهدف فجر اليوم الاثنين (16 آذار 2026) مدينة بنت جبيل بغارة جوية بالإضافة إلى اعتداءات طالت بلدات السلطانية والقنطرة والصوانة.

وقد فرض العدو أجواء من منع التجول في القرى والبلدات الجنوبية في قضاء بنت جبيل، من خلال قطع العديد من المداخل الفرعية التي تتصل بالطريق، وبخاصة من وادي الحجير، حيث نفذ سلسلة غارات أدت الى قطع الطرق الفرعية.

وفي بلدة كفرصير، شنّ العدو غارة مستهدفًا مسعفي الهيئة الصحية ما أدى لارتقاء ثلاثة شهداء وسقوط جريح. 

وأيضًا، واصل العدو اعتداءاته على الضاحية الجنوبية لبيروت فجر اليوم مستهدفًا عددًا من المباني السكنية.

وخلال ساعات النهار، نفذ العدو تفجيرًا كبيرًا في بلدة رب ثلاثين وواصل اعتداءاته في الجنوب مستهدفًا المنطقة الواقعة بين ياطر وبيت ليف. 

كما أغار الطيران الحربي المعادي على بلدتي الخيام والطيبة ومرتفعات سجد وجبل الريحان. 

وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" برصد توغل عدد من الآليات المعادية بالقرب من بلدتي يارون ومارون الراس.
 

