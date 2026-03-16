استئناف العمل الإداري والأكاديمي في الجامعة اللبنانية بدءًا من يوم الثلاثاء
أعلن رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران في بيان"استئناف العمل الإداري والأكاديمي في كافة كليات ومعاهد وفروع الجامعة اللبنانية اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء 17 آذار 2026، على أن تتم مواكبة المستجدات في بيانات لاحقة وفقًا لتطور الأوضاع".
وذكّر الرئيس بدران بالبيان الصادر بتاريخ 9 آذار 2026، الذي يطلب من الموظفين والأجراء والمدربين (الذين يصعب وصولهم إلى أماكن عملهم) الالتحاق بأقرب مركز للجامعة اللبنانية أو الإدارة المركزية.