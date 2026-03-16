وُجّه كتاب إخبار إلى النيابة العامة التمييزية، تقدّم به كلّ من المحامية مي الخنسا، المحامي وسام المذبوح، المحامية إيمان الخنسا، المحامي ربيع زين الدين، المحامي محمد زعيتر، المحامي ذو الفقار دهيني، والمحامية ليلى صفا، يتناول وقائع تستوجب التحقيق والملاحقة القانونية.

ويسمّي الإخبار كمخبرٍ عنهم كلًّا من محطة MTV ممثلة بميشال غبريال المر الكائن مقرها في النقاش - مبنى تلفزيون MTV، ومريم مجدولين اللحام المقيمة في طريق الجديدة (هاتف: 03/734289)، إضافة إلى كلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً أو شريكاً أو محرّضاً.

وفي الوقائع، يشير مقدّمو الإخبار إلى أنه بتاريخ يوم أمس (15 آذار 2026) تم بث فيلم وثائقي يتناول الحرب في هذا الوطن الحبيب الذي يتعرض للقصف والاستباحة من قبل عدو غاشم صنفه العالم بأجمعه بأنه أكبر مجرم موجود حاليًّا على الكرة الأرضية، لافتين إلى أن المطالبات والتظاهرات قد انتشرت لمحاكمة هذا العدو.

ويضيف الإخبار أن هذا الإجرام، ترافق مع تصرفات لجهات إعلامية داخلية، كالفضائية العائدة لمحطة MTV ومعظم العاملين فيها إذ يتحدثون بشكل يومي باسم الصهاينة ويحرّضون على الشعب اللبناني الذي يسعى جاهداً لدحر الاحتلال ووقف الهجمات الصهيونية عليه.

كما يتناول الإخبار مثالاً على تلك الوقائع، مشيراً إلى إدلاء المدعى عليها الثانية، مريم مجدولين اللحام، بتصريحات تحدثت فيها عن هدم مبانٍ زعمت أنها تعود للمقاومة اللبنانية، بينما هي في الواقع شقق سكنية، وذلك خلال نشرة إخبارية. وعلى إثر تلك النشرة، قام العدو الصهيوني بتدمير المبنى بالكامل بما فيه ومن فيه، مع الإشارة إلى أن المبنى المذكور ليس الوحيد الذي تسببت بتدميره، إذ إن الإشارة إلى أي مبنى كانت تتبعها عملية تدمير نتيجة ثقة العدوّ الصهيوني بها، وفق ما جاء في نص الإخبار.

ويشير النص أيضاً إلى وجود رابط واحد يجمعها مع المتحدث باسم الجيش "الإسرائيلي" أفيخاي أدرعي، وأن صفحتها على موقع "فايسبوك"، تتضمن دليلاً على تلك الوقائع.

FACEBOOK

https://www.facebook.com/MajdolineLaham

ويخلص مقدمو الإخبار إلى اعتبار أن ما تقوم به قناة MTV والعاملون فيها يشكل، جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون اللبناني، مؤكدين امتلاكهم المزيد من الأدلة على ارتكاب هذه الجرائم، والتي سيصار إلى ضمها لاحقًا إلى هذا الإخبار، مع إرفاق ما يثبت تعامل أفيخاي أدرعي مع قناة MTV ومريم مجدولين اللحام.

وفي ما يلي نص الإخبار:

الكلمات المفتاحية