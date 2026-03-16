كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

إيران

عراقجي: مضيق هرمز مغلق أمام أعداء إيران.. وسنحتفل بالنصر قريبًا
إيران

عراقجي: مضيق هرمز مغلق أمام أعداء إيران.. وسنحتفل بالنصر قريبًا

2026-03-16 13:50
وزير الخارجية الإيرانية: مضيق هرمز مفتوح لكنه مغلق فقط أمام الأعداء الذين يرتكبون عدوانًا جبانًا على إيران
أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، اليوم الإثنين (16 آذار/ مارس 2026)، أنّ مضيق هرمز مفتوح، لكنه "مغلق فقط أمام الأعداء الذين يمارسون عدوانًا جبانًا على إيران".

وأضاف عراقجي، في تصريح للصحافيين بمناسبة انتهاء العام الإيراني 1404 هجري شمسي، أنّ العدوان الأميركي "الإسرائيلي" السابق انتهى بطلب وقف إطلاق النار غير المشروط، لكنّ العدوان اليوم عاد بقوة أكبر في محاولة لفرض استسلام غير مشروط.

وأوضح عراقجي أنّ الأعداء بعد 15 يومًا من العدوان، لجأوا لطلب العون من دول أخرى لمحاولة السيطرة على الوضع في مضيق هرمز، مؤكدًا أنّ إيران لم تطلب وقف إطلاق النار، وأنّ الحرب يجب أن تنتهي بطريقة تمنع تكرار العدوان.

وأكد عراقجي ثقته في أنّ إيران ستحتفل بانتصارها في هذه الحرب في الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أنّ الأعداء تلقّوا درسًا جيدًا وفهموا أيّ شعب يواجهون.

ولفت عراقجي إلى أنّ الشعب الإيراني لا يتردّد أبدًا في الدفاع عن نفسه ومستعدّ لمواصلة الحرب ونقلها لأيّ مكان.

وختم عراقجي بالقول إنّ إيران تخوض "مقاومة مشرّفة" وستواصل مقاومتها من دون شكّ.

الجمهورية الاسلامية في إيران مضيق هرمز عباس عراقجي العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
الحرس الثوري الإيراني يعلن إطلاق
الحرس الثوري الإيراني يعلن إطلاق "الموجة 55".. استهداف قواعد "إسرائيلية" وأميركية
عراقجي: مضيق هرمز مغلق أمام أعداء إيران.. وسنحتفل بالنصر قريبًا
عراقجي: مضيق هرمز مغلق أمام أعداء إيران.. وسنحتفل بالنصر قريبًا
الصحف الإيرانية: مسار الحرب يتّجه عكس التوقعات الأميركية ويكشف مأزق واشنطن وتل أبيب
الصحف الإيرانية: مسار الحرب يتّجه عكس التوقعات الأميركية ويكشف مأزق واشنطن وتل أبيب
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
الحرس الثوري الإيراني يعلن إطلاق
الحرس الثوري الإيراني يعلن إطلاق "الموجة 55".. استهداف قواعد "إسرائيلية" وأميركية
 ميناء الفجيّرة تحت الضربات الإيرانية 
 ميناء الفجيّرة تحت الضربات الإيرانية 
عراقجي: مضيق هرمز مغلق أمام أعداء إيران.. وسنحتفل بالنصر قريبًا
عراقجي: مضيق هرمز مغلق أمام أعداء إيران.. وسنحتفل بالنصر قريبًا
العراق.. عدوان أميركي-
العراق.. عدوان أميركي-"إسرائيلي" على جرف النصر
