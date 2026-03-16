أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، اليوم الإثنين (16 آذار/ مارس 2026)، أنّ مضيق هرمز مفتوح، لكنه "مغلق فقط أمام الأعداء الذين يمارسون عدوانًا جبانًا على إيران".

وأضاف عراقجي، في تصريح للصحافيين بمناسبة انتهاء العام الإيراني 1404 هجري شمسي، أنّ العدوان الأميركي "الإسرائيلي" السابق انتهى بطلب وقف إطلاق النار غير المشروط، لكنّ العدوان اليوم عاد بقوة أكبر في محاولة لفرض استسلام غير مشروط.

وأوضح عراقجي أنّ الأعداء بعد 15 يومًا من العدوان، لجأوا لطلب العون من دول أخرى لمحاولة السيطرة على الوضع في مضيق هرمز، مؤكدًا أنّ إيران لم تطلب وقف إطلاق النار، وأنّ الحرب يجب أن تنتهي بطريقة تمنع تكرار العدوان.

وأكد عراقجي ثقته في أنّ إيران ستحتفل بانتصارها في هذه الحرب في الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أنّ الأعداء تلقّوا درسًا جيدًا وفهموا أيّ شعب يواجهون.

ولفت عراقجي إلى أنّ الشعب الإيراني لا يتردّد أبدًا في الدفاع عن نفسه ومستعدّ لمواصلة الحرب ونقلها لأيّ مكان.

وختم عراقجي بالقول إنّ إيران تخوض "مقاومة مشرّفة" وستواصل مقاومتها من دون شكّ.

