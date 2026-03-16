كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

 ميناء الفجيّرة تحت الضربات الإيرانية 
 ميناء الفجيّرة تحت الضربات الإيرانية 

2026-03-16 14:03
ميناء الفجيّرة منصة للاعتداء على إيران 
64

أظهر تقرير من وكالة "بلومبيرغ" خلال التداولات الأوروبية اليوم الاثنين، أن ميناء الفجيّرة الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة تعرض لهجوم بطائرة مسيّرة.

وأظهر التقرير أيضًا أنه تم تعليق تحميل النفط كإجراء احترازي بينما كانت الأضرار قيد التقييم، ما أثار مخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية.

وقالت وكالة "رويترز" نقلًا عن مصادر إنه جرى تعليق عمليات لتحميل نفط بميناء الفجيرة الإماراتي بعد اندلاع حريق ناتج عن سقوط حطام مسيّرة.

وفي وقتٍ سابق، وجهت القوات المسلحة الإيرانية إنذارًا إلى شعب الإمارات بضرورة إخلاء ميناء جبل علي وميناء الفجيّرة وميناء خليفة فورًا نظرًا لاستخدام الولايات المتحدة هذه الأماكن كمنصة للاعتداء على الشعب الإيراني .

الإمارات العربية المتحدة العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
