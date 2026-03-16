أظهر تقرير من وكالة "بلومبيرغ" خلال التداولات الأوروبية اليوم الاثنين، أن ميناء الفجيّرة الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة تعرض لهجوم بطائرة مسيّرة.

وأظهر التقرير أيضًا أنه تم تعليق تحميل النفط كإجراء احترازي بينما كانت الأضرار قيد التقييم، ما أثار مخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية.

وقالت وكالة "رويترز" نقلًا عن مصادر إنه جرى تعليق عمليات لتحميل نفط بميناء الفجيرة الإماراتي بعد اندلاع حريق ناتج عن سقوط حطام مسيّرة.

وفي وقتٍ سابق، وجهت القوات المسلحة الإيرانية إنذارًا إلى شعب الإمارات بضرورة إخلاء ميناء جبل علي وميناء الفجيّرة وميناء خليفة فورًا نظرًا لاستخدام الولايات المتحدة هذه الأماكن كمنصة للاعتداء على الشعب الإيراني .

