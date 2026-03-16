أعلن حرس الثورة الإيراني، اليوم الاثنين (16 آذار/ مارس 2026)، إطلاق الموجة 55 من عملية "وعد صادق 4"، مشيرًا إلى أنها استهدفت مواقع للاحتلال في فلسطين المحتلة وقواعد أميركية في المنطقة.

وفي التفاصيل، استهدفت مراكز إنتاج الأسلحة العسكرية الجوية والفضائية (IAI) ومراكز التزوّد بالوقود الجوي في "تل أبيب" و"بن غوريون".

كما استهدفت مراكز تابعة للجيش الأميركي في قاعدة "الظفرة" الجوية، وقاعدة "الجفير" البحرية، وقاعدة "الشيخ عيسى" الجوية، وذلك باستخدام صواريخ متوسطة المدى تعمل بالوقود الصلب ودقيقة الإصابة من طرازات "فاتح" و"ذو الفقار" و"دزفول"، إلى جانب طائرات مسيّرة ذكية وانتحارية.

كما أطلق الحرس في الموجة نفسها صواريخ فائقة الثقل ودقيقة الإصابة وفرط صوتية من طراز "فتاح" و"عماد" و"قدر"، مدعومة بطائرات مسيّرة انتحارية.

وأشار إلى أنّ هذه الموجة نفّذت بنجاح، وجاءت تحية لروح الشهيد محمد إبراهيم همت وشهداء جزيرة مجنون وطلائية.

وبالتوازي، أعلن الحرس أنّ الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة تابعة للعدوان "الإسرائيلي" الأميركي، من طراز "هيرون" في سماء طهران، وأخرى من طراز "هيرمس 900" في مدينة جم، جنوب البلاد.

أضرار وإصابات في "تل أبيب الكبرى"

وكانت وسائل إعلام "إسرائيلية" أشارت، في وقت سابق من اليوم الإثنين، إلى أنّ انفجارات عنيفة سُمعت في "تل أبيب" نتيجة سقوط مقذوفات من صاروخ إيراني انشطاري، فيما سقط صاروخ في مدينة "ريشون لتسيون" وآخر في منطقة الوسط، مع تسجيل دوي انفجارات في أكثر من موقع.

كما تحدّثت عن سقوط صاروخ في محيط "مطار بن غوريون"، إضافة إلى رصد 10 مواقع لسقوط المقذوفات الانشطارية، من بينها منطقة قريبة من المطار، إلى جانب إصابة مبنى في "شوهام" من جراء الصواريخ.

وأشارت التقارير إلى وقوع إصابات في صفوف "الإسرائيليين" في منطقة الوسط، وأضرار مادية.

