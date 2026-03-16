استشهد 16 فلسطينياً وأصيب آخرون في قطاع غزة خلال 24 ساعة من جراء انتهاكات الاحتلال "الإسرائيلي" المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في يومه الـ158 في مختلف المناطق.

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الداخلية في غزة استشهاد مدير شرطة التدخّل في المحافظة الوسطى العقيد إياد أبو يوسف، ومعه 8 من ضباط وعناصر الشرطة، من جراء قصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبة للشرطة في شارع صلاح الدين قرب مدخل بلدة الزوايدة.

وأصيب 14 فلسطينياً في القصف نفسه.

وفجر اليوم الاثنين، استهدفت طائرات الاحتلال جنوب خان يونس، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار شرقي مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد القيادي في القسام نائل البراوي متأثّراً بجراح أصيب بها قبل أسبوع.

وليل أمس، وصل إلى مجمّع ناصر الطبي 3 شهداء وإصابتان في إثر سقوط حائط على خيام النازحين، بينهم طفل.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار (11 تشرين الأول/أكتوبر)، بلغ إجمالي عدد الشهداء 673، إضافة إلى 1770 مصاباً، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 756 شهيداً.

وبلغ عدد الضحايا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 أكثر من 72,239 شهيداً و171,861 مصاباً.

