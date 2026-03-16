أعلنت وزارة الصحة العامة ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" المستمر على لبنان إلى 886 شهيدًأ فيما ارتفع عدد المصابين إلى 2141 جريحًا.

وأوضحت وزارة الصحة في التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة حول تطورات العدوان "الإسرائيلي" على لبنان، "أن العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 آذار حتى 16 آذار بلغ 886، وعدد الجرحى 2141".

وسجل التقرير أيضًا "تزايدًا في إصابات العاملين الصحيين مع ارتفاع عدد الشهداء إلى 38 شهيدًا، والجرحى إلى 69 جريحًا".

