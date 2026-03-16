كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

عربي ودولي

لافروف: من خططوا للهجوم على إيران واعتقدوا أنهم سيخضعونها خلال ساعات كانوا واهمين
عربي ودولي

لافروف: من خططوا للهجوم على إيران واعتقدوا أنهم سيخضعونها خلال ساعات كانوا واهمين

2026-03-16 17:59
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن "الذين خططوا للهجوم على إيران واعتقدوا أنهم سيخضعونها خلال ساعات أو يوم واحد باتوا يدركون أنهم كانوا واهمين"، محذرًا من أن استمرار هذا المسار قد يقود إلى تداعيات لا يمكن التنبؤ بها.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الكيني، موساليا مودافادي، عقب محادثاتهما في موسكو اليوم الاثنين 16 آذار/مارس 2026: "إذا كانوا يتوقعون تحقيق هدفهم المتمثل في إخضاع هذه الدولة بالكامل في غضون 24 ساعة، أو حتى في غضون ساعات قليلة، فربما يدركون الآن مدى خطئهم".

وتابع لافروف يقول: "إيران تدافع عن نفسها، وهي تردّ على العدوان بشنّ ضربات على البنية التحتية العسكرية للدول التي هاجمتها".

وأشار وزير الخارجية الروسي، إلى "استعداد موسكو للقيام بدور الوساطة في الأزمة الإيرانية إذا لزم الأمر". وقال: "نحن على استعداد، كما صرّح الرئيس (فلاديمير) بوتين مرارًا، للقيام بدور الوسيط في هذه العملية السياسية إذا دعت الحاجة، وتمتلك الإمكانية لهذا الأمر.

روسيا الجمهورية الاسلامية في إيران سيرغي لافروف العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
لافروف: من خططوا للهجوم على إيران واعتقدوا أنهم سيخضعونها خلال ساعات كانوا واهمين
لافروف: من خططوا للهجوم على إيران واعتقدوا أنهم سيخضعونها خلال ساعات كانوا واهمين
لافروف: من خططوا للهجوم على إيران واعتقدوا أنهم سيخضعونها خلال ساعات كانوا واهمين
لافروف: من خططوا للهجوم على إيران واعتقدوا أنهم سيخضعونها خلال ساعات كانوا واهمين
