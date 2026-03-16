السيد مجتبى الخامنئي
المقال التالي توجيه الإمام السيد مجتبى الخامنئي باستمرار مهام المفوّضين من قِبل القائد الشهيد

مقر خاتم الأنبياء: استهدفنا المستودع المركزي للذخيرة في قاعدة الظفرة الأميركية
مقر خاتم الأنبياء: استهدفنا المستودع المركزي للذخيرة في قاعدة الظفرة الأميركية

2026-03-16 19:32
68

أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي العقيد إبراهيم ذو الفقاري، أن القوات المسلحة الإيرانية استهدفت المستودع المركزي للذخيرة في قاعدة الظفرة الجوية التابعة للقوات الأميركية، وحققت فيه إصابات دقيقة ما اضطر قوات العدوان الأميركية لإخلاء القاعدة.

وأكد العقيد ذو الفقاري في بيان عسكري مساء اليوم الاثنين 16 آذار/مارس 2026 "أن مفاجآت إيران لا تقتصر على امتلاك أسلحة قوية فحسب، بل تشمل أيضًا كيفية توجيه ضربات قاسية ومؤثرة للعدو".

وقال: "نفذت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة فجر اليوم عملية دقيقة وقوية استهدفت المستودع المركزي للذخيرة في قاعدة الظفرة الجوية التابعة للقوات الأميركية".

وأكد ذو الفقاري أن العملية "أسفرت عن انفجارات عنيفة داخل القاعدة، ما دفع إلى إصدار أمر بإخلائها، واضطرّت القوات الأميركية إلى نقل طائراتها المقاتلة من القاعدة إلى قواعد أخرى أبعد".

وأضاف: "وفي إطار استمرار تفوق النيران لدى القوات المسلحة الإيرانية، أظهرت صور أقمار صناعية نُشرت خلال الأيام الماضية أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية دمّرت أكثر من 80% من الرادارات الاستراتيجية والنقاط الحيوية والمهمة في قواعد القوات الأميركية".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الرد الإيراني على العدوان الصهيوني مقر خاتم الأنبياء
إقرأ المزيد
المزيد
توجيه الإمام السيد مجتبى الخامنئي باستمرار مهام المفوّضين من قِبل القائد الشهيد
توجيه الإمام السيد مجتبى الخامنئي باستمرار مهام المفوّضين من قِبل القائد الشهيد
إيران منذ 44 دقيقة
مقر خاتم الأنبياء: استهدفنا المستودع المركزي للذخيرة في قاعدة الظفرة الأميركية
مقر خاتم الأنبياء: استهدفنا المستودع المركزي للذخيرة في قاعدة الظفرة الأميركية
إيران منذ ساعة
لاريجاني: ماضون في طريق المقاومة ومواجهة أميركا و
لاريجاني: ماضون في طريق المقاومة ومواجهة أميركا و"إسرائيل"
إيران منذ 3 ساعات
الجيش الإيراني يستهدف مراكز تصنيع الأسلحة والصناعات الجوية
الجيش الإيراني يستهدف مراكز تصنيع الأسلحة والصناعات الجوية "الإسرائيلية"
إيران منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
توجيه الإمام السيد مجتبى الخامنئي باستمرار مهام المفوّضين من قِبل القائد الشهيد
توجيه الإمام السيد مجتبى الخامنئي باستمرار مهام المفوّضين من قِبل القائد الشهيد
إيران منذ 44 دقيقة
مقر خاتم الأنبياء: استهدفنا المستودع المركزي للذخيرة في قاعدة الظفرة الأميركية
مقر خاتم الأنبياء: استهدفنا المستودع المركزي للذخيرة في قاعدة الظفرة الأميركية
إيران منذ ساعة
لافروف: من خططوا للهجوم على إيران واعتقدوا أنهم سيخضعونها خلال ساعات كانوا واهمين
لافروف: من خططوا للهجوم على إيران واعتقدوا أنهم سيخضعونها خلال ساعات كانوا واهمين
عربي ودولي منذ ساعتين
لاريجاني: ماضون في طريق المقاومة ومواجهة أميركا و
لاريجاني: ماضون في طريق المقاومة ومواجهة أميركا و"إسرائيل"
إيران منذ 3 ساعات
