أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي العقيد إبراهيم ذو الفقاري، أن القوات المسلحة الإيرانية استهدفت المستودع المركزي للذخيرة في قاعدة الظفرة الجوية التابعة للقوات الأميركية، وحققت فيه إصابات دقيقة ما اضطر قوات العدوان الأميركية لإخلاء القاعدة.

وأكد العقيد ذو الفقاري في بيان عسكري مساء اليوم الاثنين 16 آذار/مارس 2026 "أن مفاجآت إيران لا تقتصر على امتلاك أسلحة قوية فحسب، بل تشمل أيضًا كيفية توجيه ضربات قاسية ومؤثرة للعدو".

وقال: "نفذت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة فجر اليوم عملية دقيقة وقوية استهدفت المستودع المركزي للذخيرة في قاعدة الظفرة الجوية التابعة للقوات الأميركية".

وأكد ذو الفقاري أن العملية "أسفرت عن انفجارات عنيفة داخل القاعدة، ما دفع إلى إصدار أمر بإخلائها، واضطرّت القوات الأميركية إلى نقل طائراتها المقاتلة من القاعدة إلى قواعد أخرى أبعد".

وأضاف: "وفي إطار استمرار تفوق النيران لدى القوات المسلحة الإيرانية، أظهرت صور أقمار صناعية نُشرت خلال الأيام الماضية أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية دمّرت أكثر من 80% من الرادارات الاستراتيجية والنقاط الحيوية والمهمة في قواعد القوات الأميركية".

