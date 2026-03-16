أكّد قائد الثورة الإسلامية، آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي، في كتابٍ رسمي استمرار خدمة المديرين والمسؤولين الذين عُيّنوا مباشرة من قِبل آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (رض).

وجاء قرار قائد الثورة الإسلامية على النحو الآتي:

باسمه تعالى

عطفًا على استفسارات بعض المديرين والمسؤولين في المؤسسات، ممّن تمّ تعيينهم مباشرة من قِبل القائد الشهيد (قدّس الله نفسه الزكية)، أُعلن أنّه لا حاجة في الوقت الراهن لتجديد أحكام أيٍّ منهم، ويجب الاستمرار في أداء مهامهم وفقًا للتدابير والسياسات التي بُلّغوا بها إبّان حياة ذلك العظيم.

أسأل الله المتعالي التوفيق للجميع في النهوض بمسؤولياتهم".

الكلمات المفتاحية