كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

إدارة الكوارث في عكار: 10289 نازحًا موزعين بين مراكز الإيواء والمجتمعات المضيفة
إدارة الكوارث في عكار: 10289 نازحًا موزعين بين مراكز الإيواء والمجتمعات المضيفة

2026-03-16 20:27

2026-03-16 20:27
أعلنت غرفة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة عكار، في تقريرها اليومي، أنه "بناء على المعلومات الصادرة من غرف العمليات في اتحادات البلديات والبلديات وممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية في مراكز الإيواء، بلغ العدد الإجمالي للنازحين المسجلين في محافظة عكار حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين في 16 آذار 2026، المجموع العام للعائلات 2685، والمجموع العام للأفراد النازحين 10289 موزعين بين مراكز الإيواء والمجتمعات المضيفة في مختلف بلدات المحافظة.

- خارج مراكز الإيواء: عدد العائلات 2382، وعدد الأفراد النازحين 9149.

- داخل مراكز الإيواء: عدد العائلات 303، وعدد الأفراد النازحين 1140.

موزعين على بلدات: أكروم، البربارة، البرج، البيرة، التليل، الحاكور، الحميرة، الحوشب، الحويش، الحيصة، الدورة، الدوسة وبغدادي، الزواريب، الشيخ طابا، الشيخ محمد، العيون، القبيات، القرنة، القليعات، الكواشرة، الكويخات، المجدل، المحمرة، المقيطع قعبرين كفر ملكي وتل حياة، المنصورة، النفيسة، النورة، إيلات، ببنين، برج العرب، برقايل، بزال، بزبينا، بقرزلا، بيت أيوب، بيت غطاس، بيت يونس، بينو، تكريت، تل إندي، تل حميرة، تل بيرة، تل عباس الشرقي، تل عباس الغربي، جبرايل، جديدة القيطع، حبشيت، حرار، حلبا، خربة الجرد، خريبة الجندي، دوير عدوية، دير دلوم، رحبة، زوق الحصنية، سفينة الدريب، سفينة القيطع، شان، شدرا، شربيلا، عدبل، عكار العتيقة، عمار البيكات، عندقت، عيات، عيدمون، عين الذهب، عين الزيت، عين يعقوب، فنيدق، قبعيت، قبولا، قرحا، كروم عرب، كفرتون، مار توما، مجدلا، مشتى حسن، مشتى حمود، مشحا، مشمش، منيارة، نهر البارد، ووادي الجاموس.

وبلغ عدد مراكز الإيواء حتى اليوم 21 مركزًا في المحافظة، منها 17 مركزًا وصلت إلى قدرتها الاستيعابية القصوى".

وذكَّرت الغرفة بأرقام الهواتف: 303470/79 – 303476/79 لتسهيل التواصل مع النازحين وأصحاب المصلحة المعنيين في أزمة النزوح. 
واستقبل الخط الساخن اليوم 126 اتصالًا.

إقرأ المزيد
المزيد
تجمع محامي حزب الله: قرارات الحكومة حول المقاومة تفتقر للأساس القانوني
تجمع محامي حزب الله: قرارات الحكومة حول المقاومة تفتقر للأساس القانوني
لبنان منذ 4 دقائق
إدارة الكوارث في عكار: 10289 نازحًا موزعين بين مراكز الإيواء والمجتمعات المضيفة
إدارة الكوارث في عكار: 10289 نازحًا موزعين بين مراكز الإيواء والمجتمعات المضيفة
لبنان منذ 12 دقيقة
بالفيديو | الإعلام الحربي ينشر: إنَّا عَلَى العَهد...
بالفيديو | الإعلام الحربي ينشر: إنَّا عَلَى العَهد...
لبنان منذ 20 دقيقة
مشاهد من عمليّة استهداف المقاومة الإسلامية قاعدة
مشاهد من عمليّة استهداف المقاومة الإسلامية قاعدة "عين زيتيم" التابعة لجيش العدو
لبنان منذ 41 دقيقة
مقالات مرتبطة
إدارة الكوارث في عكار: 10289 نازحًا موزعين بين مراكز الإيواء والمجتمعات المضيفة
إدارة الكوارث في عكار: 10289 نازحًا موزعين بين مراكز الإيواء والمجتمعات المضيفة
لبنان منذ 12 دقيقة
886 شهيدًا حصيلة العدوان
886 شهيدًا حصيلة العدوان "الإسرائيلي" المستمر على لبنان
لبنان منذ 3 ساعات
وزير
وزير "الأمن" الداخلي "الإسرائيلي": لن نحقق نصرًا مطلقًا وحزب الله لن يختفي
عين على العدو منذ 4 ساعات
الحرب على إيران بدأت تشبه حرب استنزاف
الحرب على إيران بدأت تشبه حرب استنزاف
عين على العدو منذ 5 ساعات
