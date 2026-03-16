أعلنت غرفة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة عكار، في تقريرها اليومي، أنه "بناء على المعلومات الصادرة من غرف العمليات في اتحادات البلديات والبلديات وممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية في مراكز الإيواء، بلغ العدد الإجمالي للنازحين المسجلين في محافظة عكار حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين في 16 آذار 2026، المجموع العام للعائلات 2685، والمجموع العام للأفراد النازحين 10289 موزعين بين مراكز الإيواء والمجتمعات المضيفة في مختلف بلدات المحافظة.

- خارج مراكز الإيواء: عدد العائلات 2382، وعدد الأفراد النازحين 9149.

- داخل مراكز الإيواء: عدد العائلات 303، وعدد الأفراد النازحين 1140.

موزعين على بلدات: أكروم، البربارة، البرج، البيرة، التليل، الحاكور، الحميرة، الحوشب، الحويش، الحيصة، الدورة، الدوسة وبغدادي، الزواريب، الشيخ طابا، الشيخ محمد، العيون، القبيات، القرنة، القليعات، الكواشرة، الكويخات، المجدل، المحمرة، المقيطع قعبرين كفر ملكي وتل حياة، المنصورة، النفيسة، النورة، إيلات، ببنين، برج العرب، برقايل، بزال، بزبينا، بقرزلا، بيت أيوب، بيت غطاس، بيت يونس، بينو، تكريت، تل إندي، تل حميرة، تل بيرة، تل عباس الشرقي، تل عباس الغربي، جبرايل، جديدة القيطع، حبشيت، حرار، حلبا، خربة الجرد، خريبة الجندي، دوير عدوية، دير دلوم، رحبة، زوق الحصنية، سفينة الدريب، سفينة القيطع، شان، شدرا، شربيلا، عدبل، عكار العتيقة، عمار البيكات، عندقت، عيات، عيدمون، عين الذهب، عين الزيت، عين يعقوب، فنيدق، قبعيت، قبولا، قرحا، كروم عرب، كفرتون، مار توما، مجدلا، مشتى حسن، مشتى حمود، مشحا، مشمش، منيارة، نهر البارد، ووادي الجاموس.

وبلغ عدد مراكز الإيواء حتى اليوم 21 مركزًا في المحافظة، منها 17 مركزًا وصلت إلى قدرتها الاستيعابية القصوى".

وذكَّرت الغرفة بأرقام الهواتف: 303470/79 – 303476/79 لتسهيل التواصل مع النازحين وأصحاب المصلحة المعنيين في أزمة النزوح.

واستقبل الخط الساخن اليوم 126 اتصالًا.

