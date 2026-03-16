كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الحشد الشعبي: العدوان الصهيو- أميركي استهدف أحد مراكزنا وعمليات إسعاف المصابين
الحشد الشعبي: العدوان الصهيو- أميركي استهدف أحد مراكزنا وعمليات إسعاف المصابين

2026-03-16 20:35
الاعتداءات على قواتنا لن تزيدنا إلا ثباتًا وإصرارًا على أداء واجبنا في الدفاع عن العراق وصَوْن سيادته
8

أكدت هيئة الحشد الشعبي في العراق أن الاعتداءات المتكررة على قواتها لن تزيدها إلا ثباتًا وإصرارًا على أداء واجبها في الدفاع عن العراق وصَوْن سيادته.

وأعلنت الهيئة في بيان، أن مقر الفوج الثاني في اللواء 18 التابع للحشد الشعبي في قضاء القائم بمحافظة الأنبار، تعرض مساء اليوم الاثنين 16 آذار/مارس 2026 إلى قصف صهيو- أميركي غادر أسفر عن استشهاد مجاهدين اثنين وإصابة آخرين.

أضاف البيان: "وخلال محاولة إسعاف وإجلاء الشهداء والجرحى، شنّ الطيران الصهيوأميركي قصفًا جويًا ثانيًا استهدف المسعفين، وعند محاولة الإسعاف مرة أخرى كرر القصف الإجرامي للمرة الثالثة، في واحدة من أكثر عمليات القصف وحشية وهمجية، تستهدف مقاتلين عراقيين يدافعون عن أمن الوطن".

وفي بيان آخر أعلنت هيئة الحشد الشعبي تعرُّض سيطرة الشهيد حيدر في قضاء القائم بمحافظة الأنبار إلى قصف صهيوني غادر استهدف موقعًا أمنيًا رسميًا تابعًا لهيئة الحشد الشعبي. 

وقد أسفر الاعتداء عن استشهاد 6 من المجاهدين وإصابة 4 آخرين، في حصيلة أولية، في أثناء أدائهم واجبهم في حماية الأرض والسيادة.

وأضافت: "وقد تعرّض الشهداء والجرحى لهذا الاعتداء الآثم في أثناء تأديتهم واجبهم الرسمي، في إطار اعتداءات متكررة استهدفت قواتنا الأمنية البطلة خلال الأيام الماضية".

وأكدت هيئة الحشد الشعبي في بيانها أن هذه الاعتداءات لن تزيدها إلا ثباتًا وإصرارًا على أداء واجبها في الدفاع عن العراق وصون سيادته.

العراق الحشد الشعبي
الحشد الشعبي: العدوان الصهيو- أميركي استهدف أحد مراكزنا وعمليات إسعاف المصابين
الحشد الشعبي: العدوان الصهيو- أميركي استهدف أحد مراكزنا وعمليات إسعاف المصابين
الحشد الشعبي: العدوان الصهيو- أميركي استهدف أحد مراكزنا وعمليات إسعاف المصابين
الحشد الشعبي: العدوان الصهيو- أميركي استهدف أحد مراكزنا وعمليات إسعاف المصابين
