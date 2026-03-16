الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي كيف ردت دول العالم والخليج على دعوة ترامب لتأمين مضيق هرمز؟

عربي ودولي

كتائب حزب الله في العراق تزف مسؤولها الأمني أبو علي العسكري شهيدًا 
عربي ودولي

كتائب حزب الله في العراق تزف مسؤولها الأمني أبو علي العسكري شهيدًا 

2026-03-16 20:44
58

زفّت كتائب حزب الله في العراق مسؤولها الأمني القائد "أبو علي العسكري" الذي ارتقى شهيدًا جراء عدوان أميركي – "إسرائيلي" على العراق.
وقالت كتائب حزب الله في العراق في بيان أصدرته مساء اليوم الاثنين 16 آذار/مارس 2026: "بكل فخر ورضا بقضاء الله وقدره، نزف لكم نبأ استشهاد الحاج أبو علي العسكري إلى جنات الخلد، ذلك الصوت الشجاع الذي لم يخرس أمام الظلم، واللسان الصادق الذي زرع في نفوس المجاهدين معاني الإباء والصمود".
أضاف البيان: "لقد كان الشهيد شريان التواصل بين ميادين التضحية ومنصات الحق بكلماته التي استمدت قوتها من أزيز الرصاص وطهر الدماء، واستطاع أن يكسر حصار التزييف الإعلامي، مكرسًا حياته لإعلاء راية الحق، حتى نال وسام الشهادة، ليلتحق بقوافل النور مع الذين (صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ)".

وختم البيان: "طبت حيًا وميتًا، وطاب لسانك الذي نطق الحق، أما الراية التي حملتها بصدق، فلن تسقط أو تنكس، وسيرفعها الحاج أبو مجاهد العساف/ المسؤول الأمني لكتائب حزب الله".
 

الكلمات المفتاحية
العراق حزب الله العراق
المزيد
أوروبا ترفض الانخراط في حرب واشنطن و
عربي ودولي منذ 15 دقيقة
كيف ردت دول العالم والخليج على دعوة ترامب لتأمين مضيق هرمز؟
عربي ودولي منذ ساعة
كتائب حزب الله في العراق تزف مسؤولها الأمني أبو علي العسكري شهيدًا 
كتائب حزب الله في العراق تزف مسؤولها الأمني أبو علي العسكري شهيدًا 
عربي ودولي منذ ساعة
عربي ودولي منذ ساعة
مقالات مرتبطة
كتائب حزب الله في العراق تزف مسؤولها الأمني أبو علي العسكري شهيدًا 
كتائب حزب الله في العراق تزف مسؤولها الأمني أبو علي العسكري شهيدًا 
عربي ودولي منذ ساعة
عربي ودولي منذ ساعة
عربي ودولي منذ 10 ساعات
عربي ودولي منذ 23 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة