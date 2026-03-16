زفّت كتائب حزب الله في العراق مسؤولها الأمني القائد "أبو علي العسكري" الذي ارتقى شهيدًا جراء عدوان أميركي – "إسرائيلي" على العراق.

وقالت كتائب حزب الله في العراق في بيان أصدرته مساء اليوم الاثنين 16 آذار/مارس 2026: "بكل فخر ورضا بقضاء الله وقدره، نزف لكم نبأ استشهاد الحاج أبو علي العسكري إلى جنات الخلد، ذلك الصوت الشجاع الذي لم يخرس أمام الظلم، واللسان الصادق الذي زرع في نفوس المجاهدين معاني الإباء والصمود".

أضاف البيان: "لقد كان الشهيد شريان التواصل بين ميادين التضحية ومنصات الحق بكلماته التي استمدت قوتها من أزيز الرصاص وطهر الدماء، واستطاع أن يكسر حصار التزييف الإعلامي، مكرسًا حياته لإعلاء راية الحق، حتى نال وسام الشهادة، ليلتحق بقوافل النور مع الذين (صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ)".

وختم البيان: "طبت حيًا وميتًا، وطاب لسانك الذي نطق الحق، أما الراية التي حملتها بصدق، فلن تسقط أو تنكس، وسيرفعها الحاج أبو مجاهد العساف/ المسؤول الأمني لكتائب حزب الله".



