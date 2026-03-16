أثار طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من عدة دول إرسال سفن حربية للمساعدة في تأمين مضيق هرمز ردود أفعال دولية حذرة ومتباينة، وسط تصاعد التوتر في المنطقة واستمرار العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران.

وأعلن وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي في تصريح له اليوم الاثنين 16 آذار/مارس 2026، أنّ مضيق هرمز مفتوح، لكنه "مغلق فقط أمام الأعداء الذين يمارسون عدوانًا جبانًا على إيران".

ووصف عراقجي دعوة ترامب بأنها عملية "تسوّل"، داعيًا دول الجوار إلى "طرد المعتدين الأجانب"، وقال: "إنّ الأعداء بعد 15 يومًا من العدوان، لجؤوا لطلب العون من دول أخرى لمحاولة السيطرة على الوضع في مضيق هرمز".

ردود أفعال دولية على طلب ترامب:

- الصين: دعت إلى "ضمان إمدادات طاقة مستقرة وغير معوقة". وأعلنت تعزيز التواصل مع الأطراف لخفض التصعيد، دون التزام بإرسال سفن.

- بريطانيا: أكد رئيس الوزراء كير ستارمر أن بلاده لن ترسل قوات إلى مضيق هرمز، مشددًا على أهمية إعادة فتح المضيق، وتحدث مع ترامب حول "خيارات متعددة" لتأمين الشحن، لكن دون تعهدات محددة.

- فرنسا: تدرس إمكانية تشكيل مهمة دولية لمرافقة السفن، لكن بشرط أن تسمح الظروف الأمنية بذلك بعد تراجع القتال.

- اليابان: رئيسة الوزراء سانايه تاكايتشي أكدت أن الحكومة لم تتخذ أي قرار بإرسال سفن، وستدرس الخيارات المتاحة ضمن الإطار القانوني أولًا.

- كوريا الجنوبية: قالت إنها "تحيط علمًا" بالدعوة وستجري مراجعة دقيقة بالتنسيق مع واشنطن.

- أستراليا: وزيرة النقل كاثرين كينغ أوضحت أن الحكومة لا تخطط لإرسال سفن حربية إلى المضيق رغم إدراك أهمية تأمينه.

- ألمانيا: صرح وزير الخارجية يوهان فادفول بأن بلاده لن تكون "جزءًا نشطًا من هذا الصراع"، وقال: "لا نرى دورًا لحلف شمال الأطلسي في التعامل مع إغلاق مضيق هرمز".

دول الخليج تلتزم الصمت

أما بالنسبة إلى دول الخليج فلاذت بالصمت ولم تعلن أي دولة حتى الآن عن نيتها تلبية دعوة ترامب وإرسال سفن حربية للمشاركة في تأمين المضيق.

تفاعل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي

وقد حظي هذا القرار تفاعلًا واسعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واستعرضت قناة روسيا اليوم بعضًا مما كتبه النشطاء على الشكل التالي:

- "ترامب تورط في مضيق هرمز، أصبح معزولًا يتخبط وحده في حلول مستعصية غير ممكنة، تارة يهدد بحرب برية وأخرى يستجدي الصين أو روسيا لعمل شىء ما، ثمّ يهدد أوروبا التي امتنعت عن الانخراط معه لفتح المضيق".

- "بعد أن أعلن ترامب أن إيران مهزومة وأنه دمّر جميع مراكزها المهمة وأسلحتها، الآن يستعطف ويهدد حلف الناتو بأنه إذا لم يساعده فسوف تكون عواقبه وخيمة، كذلك يستجدي الصين لمساعدته في فتح مضيق هرمز".

- "عاجل بعد إعلان ترامب عن تشكيل تحالف دولي لتأمين مضيق هرمز، تمّ رفض طلبه من أغلب حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين؛ المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، أستراليا، اليابان، النرويج".

- "ترامب المندفع يحذر حلف الناتو من أن مستقبله سيكون "مظلمًا للغاية" إذا لم يساعد الحلفاء في إعادة فتح مضيق هرمز. الحلفاء؟ الأوروبيون أنفسهم الذين يهددهم ويهينهم، بل ويتحدث عن استلاب غرينلاند منهم؟ إذا كان قد تسبب في فوضى جيوسياسية عارمة في إيران، فبإمكانه حلها بنفسه".

الكلمات المفتاحية