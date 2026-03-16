أعلن حرس الثورة الإيراني، الاثنين (16 آذار/ مارس 2026)، استهداف قيادة الدعم للمنطقة الجنوبية، إضافة إلى المخزن الاستراتيجي لاحتياطي صواريخ "رافاييل"، في شمال الأراضي المحتلة، ضمن الموجة الـ56 من عملية "وعد صادق 4".

وأكّدت العلاقات العامة للحرس في بيانها، أن الموجة 56 جاءت "إهداءً لسيد شهداء المقاومة الحاج قاسم سليماني وشهداء الدفاع عن المقدسات".

استهداف قاعدة العديد وهجمات في أربيل

كما أعلن الحرس استهداف قاعدة "العديد" التابعة للقوات الأميركية، مشيرًا إلى أنها أُصيبت بدقة بواسطة منظومات صاروخية فائقة الثقل من طراز "خرمشهر" و"عماد" و"قدر".

وبالتزامن مع ذلك، شنّت وحدات المسيّرات التابعة لحرس الثورة موجة من الهجمات ضد مواقع الجماعات المناهضة للثورة في أربيل.

الكلمات المفتاحية