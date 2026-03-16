أصدرت عمدة الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي بيانًا استنكرت فيه ما بثّته قناة MTV Lebanon في تقرير ضمن نشرة أخبار يوم الأحد، مشيرةً إلى أن التقرير أعقبه استهداف العدو لمبانٍ سكنية يقطنها مواطنون لبنانيون، وواصفةً ما جرى بأنه أمر مستهجن لم يشهده لبنان حتى في أشدّ مراحل انقسامه السياسي حدّة.

ورأت العمدة أن ما حصل يستوجب تحركًا سريعًا من القضاء اللبناني لمحاسبة القناة والمسؤولين عنها، ووضع حد لما وصفته بحملات التحريض التي تقوم بها.

وأكد البيان أن مفهوم الحرية يقوم على إتاحة المجال أمام مختلف الآراء، غير أن هذه الحرية تسقط عندما يُمسّ أمن المواطنين وسلامتهم، وعندما يتحول الإعلام إلى أداة تُوظَّف، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في خدمة عدو لبنان.

كما دعت عمدة الإعلام المؤسسات التجارية إلى مقاطعة أي قناة تمارس التحريض على اللبنانيين عبر سحب إعلاناتها منها، معتبرة أن على هذه القنوات أن تتحمل تبعات ما وصفته بعدم مسؤوليتها وعدم مهنيتها في مقاربة العدوان الذي يستهدف لبنان.

وفي ختام البيان، ذكّرت العمدة وزير الإعلام المحامي بول مرقص بأنه وزير للإعلام، معتبرة أنه لا يجوز الاكتفاء بدور المشاهد تجاه القناة وغيرها، ومشيرة إلى أن بعض وسائل الإعلام بات شريكًا في مخطط يهدف إلى إيصال لبنان إلى الاقتتال الأهلي المرفوض.

