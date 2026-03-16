كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الحزب السوري القومي يُطالب بمحاسبة MTV ويدعو وزير الإعلام للتحرّك
الحزب السوري القومي يُطالب بمحاسبة MTV ويدعو وزير الإعلام للتحرّك

2026-03-16 21:44
أصدرت عمدة الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي بيانًا استنكرت فيه ما بثّته قناة MTV Lebanon في تقرير ضمن نشرة أخبار يوم الأحد، مشيرةً إلى أن التقرير أعقبه استهداف العدو لمبانٍ سكنية يقطنها مواطنون لبنانيون، وواصفةً ما جرى بأنه أمر مستهجن لم يشهده لبنان حتى في أشدّ مراحل انقسامه السياسي حدّة.

ورأت العمدة أن ما حصل يستوجب تحركًا سريعًا من القضاء اللبناني لمحاسبة القناة والمسؤولين عنها، ووضع حد لما وصفته بحملات التحريض التي تقوم بها.

وأكد البيان أن مفهوم الحرية يقوم على إتاحة المجال أمام مختلف الآراء، غير أن هذه الحرية تسقط عندما يُمسّ أمن المواطنين وسلامتهم، وعندما يتحول الإعلام إلى أداة تُوظَّف، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في خدمة عدو لبنان.

كما دعت عمدة الإعلام المؤسسات التجارية إلى مقاطعة أي قناة تمارس التحريض على اللبنانيين عبر سحب إعلاناتها منها، معتبرة أن على هذه القنوات أن تتحمل تبعات ما وصفته بعدم مسؤوليتها وعدم مهنيتها في مقاربة العدوان الذي يستهدف لبنان.

وفي ختام البيان، ذكّرت العمدة وزير الإعلام المحامي بول مرقص بأنه وزير للإعلام، معتبرة أنه لا يجوز الاكتفاء بدور المشاهد تجاه القناة وغيرها، ومشيرة إلى أن بعض وسائل الإعلام بات شريكًا في مخطط يهدف إلى إيصال لبنان إلى الاقتتال الأهلي المرفوض.

الحزب السوري القومي الاجتماعي القضاء وسائل الإعلام وزارة الإعلام المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع
