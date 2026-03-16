أبدى عدد من المسؤولين الأوروبيين ودول "الناتو" قلقهم من طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمساعدة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدين أن الحرب التي تقودها الولايات المتحدة و"إسرائيل" على إيران ليست حربهم وأنهم يسعون لحلول دبلوماسية.

في السياق، أفادت شبكة "سي أن أن" أن الحكومة الألمانية ردّت على طلب ترامب معتبرةً أن هذه الحرب "لا علاقة لها بحلف الناتو".

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، فريدريش ميرز: "هذه الحرب ليست حرب "الناتو"، ولم يجرِ النظر في المشاركة قبلها، ولا يُنظر فيها الآن"، مضيفاً أن ألمانيا لن تشارك في أي نشاط عسكري في المضيق.

ولفت المتحدّث في حديثه إلى الصحافيين أنه "قبل الحرب، أوضحت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل أن المساعدة الأوروبية لم تكن مطلوبة ولا مرغوب بها".

وفي تصريحاتٍ مماثلة لدى وصوله إلى بروكسل، أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن "أعضاء الناتو ليس لهم دور في هذا النزاع".

من جهته، صرّح وزير العمل والمعاشات التقاعدية البريطاني بات ماكفادين، أن هذه الحرب "عملية أميركية "إسرائيلية" وليست حرباً للناتو"، مؤكداً موقف لندن بعدم كونها طرفاً رئيسياً في النزاع، وهو ما يحدّد مسار أي مناقشات مستقبلية بشأن المشاركة.

وذكر وزير الخارجية البريطاني، كير ستارمر، في مؤتمرٍ صحافي، أن الحكومة البريطانية "لن تنجر إلى حرب أوسع مع إيران"، مشدداً على أن "قيادتنا تركز على المصلحة البريطانية أولاً، مهما كانت الضغوط".

كما أوضح أن المسؤولين البريطانيين يتعاونون مع جميع حلفائهم الأوروبيين لبحث الإجراءات الممكنة لإعادة فتح مضيق هرمز بطريقة جماعية، بعيداً عن أي انخراط عسكري مباشر.

وفي الوقت نفسه، قلّل وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني من احتمالية مشاركة البحرية الإيطالية في حماية ناقلات النفط عبر المضيق، مشيراً إلى أن "وجود الفرقاطة الصاروخية الإيطالية يقتصر حالياً على شرق البحر الأبيض المتوسط"، وأنه "لم يُطلب منا، ولا من أي دولة أوروبية أخرى، إرسال قوات عسكرية لضمان مرور السفن".

كما أعلن وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، أن بلاده "استبعدت إرسال قواتها إلى الحرب"، مؤكداً موقفاً مشابهاً لمواقف الدول الأوروبية الأخرى في عدم المشاركة المباشرة في العدوان الأميركي "الإسرائيلي" ضد إيران.

وكان ترامب قد حذّر من أنّ حلف "الناتو" يواجه مستقبلاً "سيئاً للغاية" إذا فشل حلفاء الولايات المتحدة في المساعدة على فتح مضيق هرمز، موجّهاً رسالة صريحة إلى الدول الأوروبية للانضمام إلى الحرب على إيران.

