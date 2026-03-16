حرس الثورة الإسلامية يستهدف حظائر المقاتلات الأميركية في قاعدتي الشيخ عيسى والظفرة
2026-03-16 22:28
60

أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية أن القوة البحرية التابعة للحرس نفذت قبل ساعات عملية مركّبة بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت عددًا من حظائر المقاتلات الأميركية في قاعدتي الشيخ عيسى والظفرة.

وأكدت العلاقات العامة في الحرس الثوري في بيان عسكري حمل الرقم 42 من عملية "الوعد الصادق 4"، أن العملية أدت إلى تدمير الحظائر المستهدفة، بعد إصابتها بصواريخ كروز شديدة الانفجار.

وأكدت القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية أنها "ستواصل هذه الهجمات حتى إخلاء وتدمير القواعد الأميركية بشكل كامل"، داعية سكان المنطقة إلى الابتعاد عن هذه القواعد.

ولفتت إلى أن قاعدة الظفرة الجوية تُعد نقطة انطلاق للهجمات التي نفذتها القوات الأميركية خلال الأيام الماضية ضد الجزر الإيرانية، مؤكدة أن الضربات الأخيرة أدت إلى انخفاض كبير في القدرة العملياتية للقاعدة الأميركية، على أن تستمر العمليات بعون الله".

وأشارت إلى أن مشاهدات ميدانية أفادت بتصاعد أعمدة الدخان من موقع إصابة الصواريخ في ورش الصيانة والمنشآت اللوجستية داخل قاعدة الشيخ عيسى.

