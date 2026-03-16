تقدمت المقاومة الإسلامية - حركة النجباء العراقية من كتائب حزب الله العراق بالتعزية باستشهاد المسؤول الأمني القائد "أبي علي العسكري" الذي ارتقى شهيدًا في عدوان أميركي – صهيوني على العراق.

وقالت الحركة في بيان اليوم الاثنين 16 آذار/مارس 2026: "ببالغ الحزن والأسى، وبأعلى درجات الفخر والاعتزاز، تتقدم المقاومة الإسلامية حركة النجباء بخالص العزاء والمواساة إلى الإخوة المجاهدين ورفاق الدرب في كتائب حزب الله، باستشهاد القائد الهمام والبطل المقدام (أبي علي العسكري) الذي ارتقى إلى جوار ربه شهيداً محتسباً، إثر عدوان غادر صهيوني - أمريكي آثم استهدفه وهو في قمة عطائه وجهاده".

أضافت الحركة: "لقد كان الشهيد القائد "أبو علي العسكري" صوتًا للحق لا يلين، وسيفًا مسلولًا في وجه الاستكبار العالمي، ومدرسة في الثبات والوعي والبصيرة".

وأكدت حركة النجباء أن "استهداف هذه القامة الجهادية الكبيرة دليل واضح على التخبط الذي يعيشه العدو أمام ضربات المقاومة التي زلزلت أركانه".

وإذ عزّت الحركة إخوة "الجهاد والدم كتائب حزب الله"، أكدت أن "ارتقاء القادة لا يزيد المسيرة إلا إصرارًا، ودماء الشهيد القائد ستكون حافزاً لمرحلة جديدة من الردع والاقتصاص".

وأكدت كذلك "أن نهج الشهيد "أبي علي العسكري" سيبقى منارًا لكل المقاومين"، ولن تزيدها "هذه التضحيات إلا تمسكًا بخيار المقاومة حتى طرد آخر محتل من أرضنا المقدسة".

وجددت حركة النجباء "العهد لرفاق الدرب في كتائب حزب الله بأن مصابكم هو مصابنا، وأن بنادقنا ستبقى موحدة في وجه العدو الغاشم".

وختمت بيانها برجاء "الرحمة والرضوان للقائد الشهيد، والصبر والسلوان لعائلته الكريمة ولإخوته المجاهدين، والخزي والعار للأعداء الجبناء".

