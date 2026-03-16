وجهت القوات المسلحة الإيرانية تحذيرًا شديد اللهجة للولايات المتحدة الأميركية من أن أي اعتداء أو هجوم على جزيرة خارك سيكون الرد عليه حاسمًا وقويًا، مهددة باستهداف جميع منشآت النفط والغاز في الدولة التي ينطلق منها الهجوم.

وقال المتحدث الأعلى باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي في تصريح اليوم الاثنين 16 آذار/مارس 2026: "في الآونة الأخيرة، تحدث مسؤولون أميركيون وقادة في الجيش الأميركي مرارًا عن احتمال شن هجوم أو اعتداء على جزيرة خارك".

أضاف: "من هنا نحذّر، باسم القوات المسلحة والشعب الإيراني، أنه إذا أقدمت الولايات المتحدة على أي اعتداء أو هجوم على جزيرة خارك أو على منشآت وميناء النفط فيها، فإن ردّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيكون حاسمًا وقويًا".

وتابع العميد شكارجي: "وفي مثل هذه الحالة، ستُستهدف جميع منشآت النفط والغاز في الدولة التي ينطلق منها الهجوم على جزيرة خارك من قبل القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسيتم ضربها بقوة".

