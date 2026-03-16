الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

إيران تحذّر أميركا: أي اعتداء أو هجوم على جزيرة خارك سيكون الرد عليه حاسمًا وقويًا
إيران تحذّر أميركا: أي اعتداء أو هجوم على جزيرة خارك سيكون الرد عليه حاسمًا وقويًا

2026-03-16 22:57
55

وجهت القوات المسلحة الإيرانية تحذيرًا شديد اللهجة للولايات المتحدة الأميركية من أن أي اعتداء أو هجوم على جزيرة خارك سيكون الرد عليه حاسمًا وقويًا، مهددة باستهداف جميع منشآت النفط والغاز في الدولة التي ينطلق منها الهجوم.

وقال المتحدث الأعلى باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي في تصريح اليوم الاثنين 16 آذار/مارس 2026: "في الآونة الأخيرة، تحدث مسؤولون أميركيون وقادة في الجيش الأميركي مرارًا عن احتمال شن هجوم أو اعتداء على جزيرة خارك". 

أضاف: "من هنا نحذّر، باسم القوات المسلحة والشعب الإيراني، أنه إذا أقدمت الولايات المتحدة على أي اعتداء أو هجوم على جزيرة خارك أو على منشآت وميناء النفط فيها، فإن ردّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيكون حاسمًا وقويًا".

وتابع العميد شكارجي: "وفي مثل هذه الحالة، ستُستهدف جميع منشآت النفط والغاز في الدولة التي ينطلق منها الهجوم على جزيرة خارك من قبل القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسيتم ضربها بقوة".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الرد الإيراني على العدوان الصهيوني القوات المسلحة الإيرانية العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
مقالات مرتبطة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة