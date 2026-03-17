العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
01:39 |المتحدث باسم مقرّ خاتم الأنبياء (ص): تقلص القدرات العملياتية لقواعد "الظفرة" الأميركية في الإمارات إلى حد كبير إثر هجمات قواتنا المسلحة
01:12 |الحرس الثوري الإيراني: استهداف قاعدة العديد التي تتمركز فيها القوات الأميركية بواسطة صواريخ دقيقة متوسطة المدى تعمل بالوقود الصلب والسائل
01:12 |الحرس الثوري الإيراني: الصواريخ التي استخدمت في استهداف قاعدة العديد من طراز ذو الفقار وقيام إضافة إلى طائرات مسيّرة ذكية وانتحارية
01:12 |الحرس الثوري الإيراني: العملية تمّت ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك و تمت بنجاح بعناية إلهية
01:11 |الحرس الثوري الإيراني: الموجة الـ "57" من عملية "الوعد الصادق 4" استهدفت أهدافًا في قلب الأراضي المحتلة
01:11 |الحرس الثوري الإيراني: الأهداف شملت البنى التحتية لمنظومات الاتصالات والقيادة والسيطرة والدفاع الصاروخي
01:11 |الحرس الثوري الإيراني: استخدم في هذه الموجة أنظمة صاروخية دقيقة وموجّهة من طراز: خيبر شكن وعماد وقدر
01:03 |الجبهة الداخلية "الإسرائيلية": إنذار مبكر عقب رصد هجوم صاروخي إيراني يستهدف المناطق الشمالية