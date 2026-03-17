لبنان
عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الثلاثاء 17 آذار 2026
دفاعًا عن لبنان وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية اليوم الثلاثاء 16 آذار / مارس 2026، بيانات عدة حول عمليات التصدي لتحركات العدو "الإسرائيلي" عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو "الإسرائيلي" ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:
بيام رقم (1)
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم
دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:45 الثلاثاء 17/03/2026 تجمعًا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في جديدة ميس الجبل بصليةٍ صاروخيّة.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الثلاثاء 17-03-2026
27 رمضان 1447 هـ
بيان رقم (2)
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم
دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:45 الثلاثاء 17/03/2026 تجمعًا لجنود جيش العدو الإسرائيلي جنوب بلدة مارون الراس الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الثلاثاء 17-03-2026
27 رمضان 1447 هـ