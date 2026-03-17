إيران: ما يشاع عن اتصالات مع الولايات المتحدة محض أكاذيب

2026-03-17 08:38
نفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية ما روجت له بعض وسائل الإعلام الأميركية عن اتصالات بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدة أن ما يشاع في هذا الإطار "محض أكاذيب".
مشددة على أنه "لا يوجد أي اتفاق في متناول اليد".

ونقلت وكالات الأنباء الإيرانية عن لسان مصدر إيراني مطلع، تأكيده أن "ما أشيع في الأيام الأخيرة عن اتصالات بين إيران وأميركا هو محض أكاذيب.

وأضاف المصدر: "إن مزاعم موقع أكسيوس الأميركي، المعروف دوما بنشر أخبار مفبركة عن العلاقات الإيرانية الأميركية، حول حصول اتصال بين طهران وواشنطن خلال الأيام الماضية هي غير صحيحة وغير حقيقية".

وتابع المصدر الإيراني المطلع: "نظرًا إلى زيادة الضغوط العسكرية والاقتصادية على (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب فإنه أصيب بالعجز والآن أصبح يروج في السياسية لوجود اتصالات، وذلك بهدف التأثير على أسعار الطاقة، في وقت لم تتراجع عملياته التدميرية والعسكرية ضد المدنيين الإيرانيين بل تشهد تزايدًا". 

وشدد المصدر الإيراني على أن "إيران لا تثق أبدًا بوعود ترامب"، لافتًا إلى الرئيس الأميركي هاجم إيران مرتين على الأقل عبر التلاعب والأكاذيب خلال محادثات كانت تشهد تقدمًا. 

وختم المصدر مؤكدًا "لا يوجد أي اتفاق في متناول اليد، يؤمن المصالح الطويلة الأمد للأمن القومي لإيران وحلفائها الاقليميين، ومن المؤكد أن الظروف الأمنية في المنطقة لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب".
 

الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
