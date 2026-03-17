أقرّت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن استهداف القوات المسلحة الإيرانية لحاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد"

تسبب باندلاع حريق على متنها استمر لأكثر من 30 ساعة.

ونقلت الصحيفة عن بحارة ومسؤولين عسكريين أميركيين قولهم: "إن الحريق اندلع في منطقة المغسلة الرئيسية على متن الحاملة الخميس الماضي، وبحسب مسؤولين اثنين، بدأ الحريق في فتحة تهوية أحد المجففات في مرافق الغسيل على متن السفينة وانتشر بسرعة".

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أنه "بحلول الوقت الذي أخمد فيه الحريق، كان أكثر من 600 بحار قد فقدوا أسرّتهم، وباتوا ينامون على الأرضيات والطاولات، فيما لم يتمكن العديد من البحارة من غسل ملابسهم منذ الحريق".



