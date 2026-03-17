الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

כانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول

عربي ودولي

حريق استمر لأكثر من 30 ساعة على متن حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد"

2026-03-17 09:51
22

أقرّت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن استهداف القوات المسلحة الإيرانية لحاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد"
تسبب باندلاع حريق على متنها استمر لأكثر من 30 ساعة.

ونقلت الصحيفة عن بحارة ومسؤولين عسكريين أميركيين قولهم: "إن الحريق اندلع في منطقة المغسلة الرئيسية على متن الحاملة الخميس الماضي، وبحسب مسؤولين اثنين، بدأ الحريق في فتحة تهوية أحد المجففات في مرافق الغسيل على متن السفينة وانتشر بسرعة".

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أنه "بحلول الوقت الذي أخمد فيه الحريق، كان أكثر من 600 بحار قد فقدوا أسرّتهم، وباتوا ينامون على الأرضيات والطاولات، فيما لم يتمكن العديد من البحارة من غسل ملابسهم منذ الحريق".
 

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران الرد الإيراني على العدوان الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
مصر تدين بأشد العبارات التوغل البري
مصر تدين بأشد العبارات التوغل البري "الإسرائيلي" في جنوب لبنان
عربي ودولي منذ 59 دقيقة
بالفيديو | المقاومة العراقية تستهدف بالصواريخ قواعد الاحتلال في العراق والمنطقة
بالفيديو | المقاومة العراقية تستهدف بالصواريخ قواعد الاحتلال في العراق والمنطقة
عربي ودولي منذ 9 ساعات
بالفيديو | المقاومة العراقية تستهدف بالطيران قواعد الاحتلال في العراق والمنطقة
بالفيديو | المقاومة العراقية تستهدف بالطيران قواعد الاحتلال في العراق والمنطقة
عربي ودولي منذ 9 ساعات
مقالات مرتبطة
الجيش الايراني: هدفنا ايجاد قوة الردع في فترة ما بعد الحرب
الجيش الايراني: هدفنا ايجاد قوة الردع في فترة ما بعد الحرب
إيران منذ 45 دقيقة
إيران: ما يشاع عن اتصالات مع الولايات المتحدة محض أكاذيب
إيران: ما يشاع عن اتصالات مع الولايات المتحدة محض أكاذيب
إيران منذ ساعة
الصين «تسخر» من ترامب: لن ننظّف الفوضى من بَعدكم
الصين «تسخر» من ترامب: لن ننظّف الفوضى من بَعدكم
مقالات مختارة منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة