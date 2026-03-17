أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران، محمد باقر قاليباف، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب غير قادر على إنهاء الحرب التي بدأها ضد إيران، مشددًا على أن العبور من مضيق هرمز لن يعود كما كان في السابق.

وقال قاليباف في تصريحات له اليوم الثلاثاء 17 آذار/مارس 2026: "إن إيران أبلغت دول المنطقة بأن الوجود الأميركي لن يجلب الأمن للمنطقة وأن على الأميركيين المغادرة"، مشددًا على رفض إيران لأي محاولات لفرض ترتيبات أمنية من قوى خارجية.

وأشار إلى أن استقرار المنطقة يتحقق عبر تعاون دولها دون تدخل خارجي. وقال: "الأمن الإقليمي لا يمكن أن يُفرض من الخارج".

أضاف قاليباف: "ترامب لا يمكنه فرض السلام بالقوة، وهو غير قادر على إنهاء الحرب التي بدأها.. الأمن في مضيق هرمز والعبور منه لن يعودا كما كانا في السابق".

وتابع يقول: "نحن لا نسعى للحرب ولم نكن من بدأها لكننا ندافع بقوة وسنوجه ضربات قاسية ونرد بقوة على المعتدين"، مؤكدًا أن إيران ستواصل الرد على أي اعتداء تتعرض له.

أيضًا، أكد قاليباف أن "القوات المسلحة الإيرانية تعترض وتدمر مُسيّرات العدو مهما كانت متطورة باستخدام التكنولوجيا والقدرات المحلية"، لافتًا إلى أن إيران "لم تعد تقبل بسلسلة الحرب ثم وقف إطلاق للنار ثم التفاوض ثم الحرب.. يجب إزالة هذا التهديد"، وأضاف: "يجب أن يعلم ترامب أنه لا يمكنه تحقيق السلام باستخدام القوة بشكل خاطئ".

وأوضح أنه "جرى تغيير نظام منصات إطلاق الصواريخ في إيران بعد العدوان السابق ولن يستطيع العدو تدميرها".

